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Происшествия «Мы продолжим судебную защиту»: уголовное дело в отношении одного из обвиняемых в похищения Авраама Руссо прекращено

«Мы продолжим судебную защиту»: уголовное дело в отношении одного из обвиняемых в похищения Авраама Руссо прекращено

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Прекращено уголовное дело в отношении Владимира Шестопалова, одного их обвиняемых в похищении певца Авраама Руссо. Такое решение было принято судом в связи с истечением срока давности уголовного преследования. Однако защита артиста собирается потребовать с Шестопалова возмещение морального вреда. Об этом 28 октября «Фонтанке» сообщил адвокат певца Андрей Алешкин.

«Да, это [прекращение уголовного дела] правда. Но это не исключает гражданско-правовой ответственности Шестопалова. Мы продолжим судебную защиту, <…> заявим исковые требования о возмещении морального вреда», — уточнил Алешкин. Адвокат подчеркнул что они также хотят получить возмещение сопутствующего вреда, который был нанесен преступлением. Алешкин сказал, что подачей исковых требований планируется заняться на текущей неделе.

В сентябре 2024 года Владимира Шестопалова задержали. До этого шесть лет он находился в международном розыске. Авраам Руссо во время очной ставки опознал в Шестопалове участника похищения. Мужчина не признался в содеянном.

Похищение произошло в 2004 году. Тогда, согласно материалам дела, экс-владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов требовал от Руссо прекратить концерты и контракт с продюсером Иосифом Пригожиным. А после — заключить с ним. Руссо удерживали до того момента, пока он не согласился выполнить эти требования. О том, какие сроки получили другие участники похищения, читайте на «Фонтанке».

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