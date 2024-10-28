Школьницу из Петербурга ловили по Челябинской области. Ради встречи с парнем она дважды сбежала от родителей

В минувшую среду в полицию аэропорта Челябинска поступила информация о розыске 15-летней жительницы Петербурга, которая самовольно ушла из дома, сообщает 28 октября пресс-служба Управления на транспорте МВД России по УрФО. С заявлением о пропаже обратился отец девочки. Он рассказал, что утром 23 октября дочь ушла гулять и не вернулась. На звонки девочка не отвечала.

Правоохранители выяснили, что школьница купила авиабилет на вечерний рейс Москва — Челябинск. Около 4 часов утра 24 октября транспортные полицейские встретили ее в челябинском аэропорту и сопроводили в дежурную часть для выяснения обстоятельств.

В разговоре с инспектором по делам несовершеннолетних школьница рассказала, что учится в 9 классе и живет с родителями. В одной из соцсетей она познакомилась с 17-летним парнем из Миасса, и подростки решили встретиться. Для этого девочка купила в интернете билет на поезд до Москвы, а затем — на самолет до Челябинска, откуда собиралась добраться до Миасса. Деньги, по ее словам, юная путешественница заработала в онлайн-игре.

Инспектор провела со школьницей профилактическую беседу и сообщила о ее местонахождении родителям. Затем девочку поместили в челябинский социально-реабилитационный центр, откуда утром 26 октября ее забрал отец. Однако уже к 13 часам того же дня мужчина вновь пришел в транспортную полицию челябинского аэропорта с заявлением: дочь снова сбежала. По словам отца, в ожидании рейса она отпросилась в уборную и пропала.

Полицейские отсмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили, что девочка покинула аэропорт в компании со своим другом из Миасса. Ориентировку с описанием внешности и приметами петербурженки направили в территориальные ОВД, и на следующий день школьницу нашли дома у ее нового друга. Оттуда ее забрал отец.