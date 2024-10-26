Подросток на «Волге» поехал кататься под Гатчиной и попал в больницу

Источник: ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области







Два человека пострадали в ДТП в Гатчинском районе Ленобласти. Об этом сообщает 26 октября петербургская полиция.

Авария случилась 24 октября в 17:55 на автодороге Чаща — Кремено. По предварительной версии, 17-летний подросток на «Волге» (ГАЗ-3102) выехал на встречную полосу и врезался там в «Шевроле Клан» под управлением 51-летнего мужчины. Оба водителя получили травмы, обоих госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Полиция проводит проверку.

1 из 5 Источник: ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В тот же вечер, напомним, ДТП с пострадавшими ребенком и взрослым случилось в Колпино. Причиной также стал выезд на встречку.