«Гранта» въехала в лоб «Куге» в Колпино, ребенок в больнице. Полиция показывает фото

Два человека пострадали в результате ДТП в Колпино минувшим вечером. Об этом 26 октября сообщает петербургская полиция.

ДТП произошло 25 октября в 18:49 на Соборной улице, 31. По предварительной версии, 32-летний водитель «Лады Гранты» по неустановленной причине выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль «Форд Куга», которым управляла 41-летняя женщина.

Пострадали водитель «Гранты» и его 10-летний пассажир. Оба были доставлены в больницы в состоянии средней степени тяжести.

Полиция проводит проверку по факту ДТП.