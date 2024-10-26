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Общество Говорила: «Вот увидите, я соберу толпу». В Коркино простились с убитой женщиной

Говорила: «Вот увидите, я соберу толпу». В Коркино простились с убитой женщиной

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7 комментариев


В Коркино 26 октября простились с убитой таксисткой Еленой Сарафановой. На церемонию прощания в траурном зале пришли её родные, друзья, коллеги, одноклассники, соседи и даже незнакомые люди, а также губернатор Алексей Текслер, которые после событий в Коркино прервал отпуск. В зале дежурили медики. Репортаж публикует 74.RU.

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Мама Елены тяжело переживает происходящее. Ей понадобилась помощь врача. Рядом с матерью находится брат Елены, ее супруг тоже здесь.

Вопрос по опеке над детьми решается. Мальчикам 11 и 15 лет. С их отцом Елена давно рассталась, воспитанием сыновей занималась сама.

«С семьей находимся в постоянном контакте, оказывается вся необходимая психологическая и материальная помощь, в том числе в организации похорон. Подключены органы социальной защиты населения администрации», — сообщила глава Коркино Наталья Лощинина на своей странице.

Одноклассница Елены вспоминает, что в школе она написала книгу стихов, хорошо играла на гитаре, говорила: «Вот увидите, я соберу толпу». Но, к сожалению, толпу собрала только после смерти.

Напомним, 40-летняя таксистка Елена Сарафанова поехала на заявку, к ней сели два молодых человека. По данным следствия, во время поездки между водителем и пассажирами произошел конфликт, и женщину четыре раза ударили ножом в грудь. Тело нашли вечером 23 октября. Вечером 24 октября задержали подозреваемых, один из них — 17-летний представитель кочевого народа. Он глухонемой. После этого в городе начались массовые беспорядки, в ходе которых задержали более 40 человек, двое ранены. Также задержан 58-летний представитель диаспоры, который, по данным СК, во время погрома стрелял по людям, приближающимся к его дому.

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Коркино Убийство женщины Погромы Массовые беспорядки Южный Урал Челябинская область
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Комментарии
7
281306153
1 час
Губернатор из Дубая прилетел ?
282694747
15 минут
Вечная Память! Родные Елены Санкт-Петербург с Вами
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