Говорила: «Вот увидите, я соберу толпу». В Коркино простились с убитой женщиной

В Коркино 26 октября простились с убитой таксисткой Еленой Сарафановой. На церемонию прощания в траурном зале пришли её родные, друзья, коллеги, одноклассники, соседи и даже незнакомые люди, а также губернатор Алексей Текслер, которые после событий в Коркино прервал отпуск. В зале дежурили медики. Репортаж публикует 74.RU .

Одноклассница Елены вспоминает, что в школе она написала книгу стихов, хорошо играла на гитаре, говорила: «Вот увидите, я соберу толпу». Но, к сожалению, толпу собрала только после смерти.

Напомним, 40-летняя таксистка Елена Сарафанова поехала на заявку, к ней сели два молодых человека. По данным следствия, во время поездки между водителем и пассажирами произошел конфликт, и женщину четыре раза ударили ножом в грудь. Тело нашли вечером 23 октября. Вечером 24 октября задержали подозреваемых, один из них — 17-летний представитель кочевого народа. Он глухонемой. После этого в городе начались массовые беспорядки, в ходе которых задержали более 40 человек, двое ранены. Также задержан 58-летний представитель диаспоры, который, по данным СК, во время погрома стрелял по людям, приближающимся к его дому.