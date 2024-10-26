Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+10°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+10°

пасмурно, без осадков

ощущается как +9

1 м/c,

зап.

 766мм 87%
Подробнее
2 Пробки
USD 96,67
EUR 104,81
Правосудие без ГАС
Гадание по ставке ЦБ
Промышленный Петербург
Куда пойти на выходных
Премьер Белоруссии в Петербурге
Нападение в Окее на Космонавтов
Почем переобуть машину
Задержали замглавы комтранса
Софийская овощебаза уехала
Рейтинги "Фонтанки"
Образ жизни обзор Им не место в вашей косметичке: эти 8 оттенков помады старят

Им не место в вашей косметичке: эти 8 оттенков помады старят

Лучшее, что вы можете с ними сделать, — это распрощаться

967
Написать комментарий

О некоторых оттенках помады стоит забыть немедленно, если не хотите одним движением руки прибавить себе возраст

У каждой женщины в косметичке спрятано страшное оружие поражающего действия — губная помада. Одних этот маленький тюбик может сделать потрясающе привлекательным, а других… Хорошо-хорошо, скажем деликатно: им такая помада не к лицу. Рассказываем всё про оттенки помады, которые не делают вас моложе и привлекательнее, а старят на несколько лет.

Очень темные оттенки

Сюда относятся темные красные, винные и черные помады. Они могут сделать лицо строгим и даже хмурым, подчеркивая морщинки и возрастные изменения на губах.

Коричневые тона

Такие оттенки часто придают лицу усталый вид и могут сделать губы менее выразительными, особенно если кожа лица светлая или с желтоватым подтоном.

Холодные фиолетовые и серо-лиловые оттенки

Они легко сделают лицо тусклым и подчеркнут несовершенства кожи — например, бледность или покраснения.

Слишком светлые и бледные оттенки

Будьте аккуратны со светло-розовыми или нюдовыми помадами, особенно с серым или персиковым подтоном. Они могут «стереть» губы с лица, что делает его менее свежим и добавляет годы.

— Нельзя с уверенностью сказать, что какой-то оттенок помады может старить абсолютно всех, — считает парикмахер-колорист, визажист и автор курса по самомакияжу Виктория Галахова. — Выбор подходящего оттенка зависит от множества факторов: цвета кожи, волос, глаз и даже зубов.

По словам Виктории, существуют оттенки помад, которые могут добавить возраста некоторым женщинам. Визажист показала нашим читательницам, какие тона лучше не пускать в вашу косметичку, чтобы никто про вас не думал «мои года — мое богатство».

Темно-бордовый

— Этот оттенок может сделать зубы визуально более желтыми, чем они есть на самом деле, а также подчеркнуть несовершенства кожи, — отмечает Виктория Галахова.

Лет десяток с плеч долой — это точно не про такой оттенок помады

Перламутровый розовый

— Блестящие розовые оттенки могут выглядеть неестественно и подчеркнуть сухость кожи губ, — акцентирует внимание эксперт.

И этого оттенка лучше избегать, если вам уже не 15

Слишком светлый нюд

— Очень светлые оттенки на губах могут сливаться с кожей и придавать лицу болезненный вид, — добавляет визажист.

Такой цвет помады подойдет далеко не всем

Вот главные примеры оттенков помад, которых следует избегать женщинам, желающим выглядеть моложе. Впрочем, по мнению бьюти-специалиста, приговор этим цветам помады не окончательный и обжалованию подлежит. Вполне возможно, что именно эти тона помады сделают ваши губы желанными и подчеркнут вашу красоту. Виктория Галахова отмечает, что главное — не следовать слепо трендам в макияже, а лучше всего — ориентироваться на индивидуальные особенности внешности и личные предпочтения.

Как часто вы меняете цвет помады?

Постоянно, с учетом трендов
У меня есть давно любимый цвет
Не пользуюсь помадой вообще
ПО ТЕМЕ
Макияж Губная помада Помада Цвет помады Фото с макияжем Стиль Красота Молодость Старость Стиль и красота Советы
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
ПСБ начал выдавать петербуржцам карты «Серебряный возраст»
16 октября, 16:20
Новости компаний
Как выбрать весло: рекомендации для участников Фонтанка SUP и не только
22 июля, 16:00
Новости компаний
Привлечь, воспитать или завоевать: как российский бизнес решает проблему острой нехватки IT-кадров
26 октября, 18:00
ТОП 5
Новости компаний
Привлечь, воспитать или завоевать: как российский бизнес решает проблему острой нехватки IT-кадров
26 октября, 18:00
Кадровый голод: почему спрос на специалистов по кибербезопасности растет быстрее, чем их готовят
26 октября, 14:00
Как сохранить душевное равновесие и оптимизм в преддверии зимы
25 октября, 18:00
Стартовал прием заявок на региональный этап Всероссийского конкурса «Мой добрый бизнес»
25 октября, 17:26
Setl Group выплатил 7-й купонный доход по биржевым облигациям серии 002Р-03
25 октября, 16:31
Сбер: с начала года объём портфеля кредитования девелоперов Северо-Запада превысил 470 млрд рублей
25 октября, 16:30
ГК «А101» предлагает выиграть квартиру в космической игре
25 октября, 16:30
Наше радио — музыка поколений
25 октября, 16:20
На отдых с 4G: МегаФон модернизировал сеть на озере Красногвардейское
25 октября, 16:12
Сбер представляет GigaChat MAX — персональный помощник, собеседник, соавтор и консультант
25 октября, 13:45
Россиян стали в 3,5 раза чаще атаковать банковскими мобильными троянами
25 октября, 12:55
Огни залива держат ритм
25 октября, 12:35