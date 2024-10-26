Им не место в вашей косметичке: эти 8 оттенков помады старят

У каждой женщины в косметичке спрятано страшное оружие поражающего действия — губная помада. Одних этот маленький тюбик может сделать потрясающе привлекательным, а других… Хорошо-хорошо, скажем деликатно: им такая помада не к лицу. Рассказываем всё про оттенки помады, которые не делают вас моложе и привлекательнее, а старят на несколько лет.

Очень темные оттенки

Сюда относятся темные красные, винные и черные помады. Они могут сделать лицо строгим и даже хмурым, подчеркивая морщинки и возрастные изменения на губах.

Коричневые тона

Такие оттенки часто придают лицу усталый вид и могут сделать губы менее выразительными, особенно если кожа лица светлая или с желтоватым подтоном.

Холодные фиолетовые и серо-лиловые оттенки

Слишком светлые и бледные оттенки

Будьте аккуратны со светло-розовыми или нюдовыми помадами, особенно с серым или персиковым подтоном. Они могут «стереть» губы с лица, что делает его менее свежим и добавляет годы.

— Нельзя с уверенностью сказать, что какой-то оттенок помады может старить абсолютно всех, — считает парикмахер-колорист, визажист и автор курса по самомакияжу Виктория Галахова. — Выбор подходящего оттенка зависит от множества факторов: цвета кожи, волос, глаз и даже зубов.

По словам Виктории, существуют оттенки помад, которые могут добавить возраста некоторым женщинам. Визажист показала нашим читательницам, какие тона лучше не пускать в вашу косметичку, чтобы никто про вас не думал «мои года — мое богатство».

Темно-бордовый

— Этот оттенок может сделать зубы визуально более желтыми, чем они есть на самом деле, а также подчеркнуть несовершенства кожи, — отмечает Виктория Галахова.

Перламутровый розовый

И этого оттенка лучше избегать, если вам уже не 15

Слишком светлый нюд

Вот главные примеры оттенков помад, которых следует избегать женщинам, желающим выглядеть моложе. Впрочем, по мнению бьюти-специалиста, приговор этим цветам помады не окончательный и обжалованию подлежит. Вполне возможно, что именно эти тона помады сделают ваши губы желанными и подчеркнут вашу красоту. Виктория Галахова отмечает, что главное — не следовать слепо трендам в макияже, а лучше всего — ориентироваться на индивидуальные особенности внешности и личные предпочтения.