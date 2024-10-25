«Не едьте сюда»: ЗСД от Васильевского в сторону Пулково стоит

Вечером 25 октября ЗСД оказался перекрыт от Васильевского в сторону Пулково. Из-за огромной пробки движение фактически остановилось.

«И это платная скоростная дорога, в пятницу вечером», — пишут застрявшие в пробке водители.









«Не едьте сюда, перекрыто, стоим, — приходят сообщения. — Стоит кольцевая, внутреннее кольцо». По сведениям водителей, перекрыто в районе ДПС между Пулковским шоссе и заездом на кольцевую.

Ранее «Фонтанка» сообщала, что плотные пробки забили улицы в Кировском районе Петербурга днем в пятницу. На тракторный завод приехали гости из соседней страны.