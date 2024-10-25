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Авто Город Кировский район Петербурга встал в мертвых пробках: заторы на Стачек и ЗСД

Кировский район Петербурга встал в мертвых пробках: заторы на Стачек и ЗСД

Плотные пробки забили улицы в Кировском районе Петербурга днем 25 октября. На тракторный завод приехали гости из соседней страны.

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6 комментариев

По данным «Яндекс.Пробок», проспект Стачек встал в пробке от метро «Нарвская» до «Кировского завода» и в обратном направлении от Кронштадтской площади в сторону Автово. В бордовый на карте окрасились: улица Маршала Говорова, Комсомольская улица, улица Зайцева, Автовская улица.

Краснопутиловская улица стоит в сторону ЗСД. Пользователи сервиса сообщают о перекрытии движения. Закрыли также въезды на ЗСД, а сам Западный скоростной диаметр встал от южной развязки с КАД до развязки с Автомобильной улицей.

По информации «Фонтанки», сегодня в Петербург приехал с визитом премьер-министр Белоруссии Роман Головченко. Делегация посетила Петербургский тракторный завод.

Движение по ЗСД в настоящее время уже открыто, уточнили в «Магистрали северной столицы».

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Комментарии
6
Koma2024
47 минут
Мог бы и вертолетом долететь, но народишко надо обязательно помучать!
Гость
59 минут
Гостям надо напомнить, что они гости
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