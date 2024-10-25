Кировский район Петербурга встал в мертвых пробках: заторы на Стачек и ЗСД

Источник: «Яндекс.Карты»







По данным «Яндекс.Пробок», проспект Стачек встал в пробке от метро «Нарвская» до «Кировского завода» и в обратном направлении от Кронштадтской площади в сторону Автово. В бордовый на карте окрасились: улица Маршала Говорова, Комсомольская улица, улица Зайцева, Автовская улица.

Краснопутиловская улица стоит в сторону ЗСД. Пользователи сервиса сообщают о перекрытии движения. Закрыли также въезды на ЗСД, а сам Западный скоростной диаметр встал от южной развязки с КАД до развязки с Автомобильной улицей.

По информации «Фонтанки», сегодня в Петербург приехал с визитом премьер-министр Белоруссии Роман Головченко. Делегация посетила Петербургский тракторный завод.

Движение по ЗСД в настоящее время уже открыто, уточнили в «Магистрали северной столицы».