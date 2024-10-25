Резня в петербургском «О’Кее»: восстанавливаем хронологию событий в одном видео

Источник: «Фонтанка.ру»

Резня средь бела дня случилась 25 октября в петербургском гипермаркете «О’Кей» на проспекте Космонавтов. «Фонтанка» публикует видео с полной хронологией событий.

Мужчина с двумя ножами бросался на покупателей в гипермаркете. Очевидцы говорят, он был неадекватен, швырял бутылки.

Ранения получили пять человек, в том числе охранник «О’Кея». В комитете здравоохранения сообщили, что четверо из них находятся в тяжёлом состоянии. Состояние пятого оценивается как среднетяжёлое.

В больницу доставили и самого нападавшего. По информации «Фонтанки», это 44-летний петербуржец, который, вероятно, не впервые зашёл в гипермаркет на проспекте Космонавтов — он живёт неподалёку.



На место ЧП прибыли полиция, скорая помощь, Росгвардия. Гипермаркет закрыли для посещения, подозреваемого задержали. Возбуждено уголовное дело.