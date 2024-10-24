Ремонт потеснит водителей на Поцелуевом мосту, а проспект Культуры частично оставят без трамваев

Дорожные работы, ремонт коммуникаций и трамвайных путей с 26–27 октября добавят ограничений в нескольких районах Петербурга. Изменения коснутся как водителей, так и пассажиров общественного транспорта.

С 26 по 29 октября для ремонта дороги ограничат движение по Поцелуеву мосту, по Большой Морской улице от набережной Крюкова канала до Поцелуева моста и по набережной Крюкова канала у дома 69 по Большой Морской. Об этом 24 октября сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга.

Реконструкция инженерных сетей с 26 октября по 24 декабря перекроет движение по улице Лопатина от проспекта Солидарности до улицы Подвойского и ограничит проезд по проспекту Солидарности у улицы Лопатина. Кроме того, до 27 февраля 2025 года закроется движение по участку улицы Лопатина от улицы Подвойского до улицы Коллонтай. Объехать можно будет по Товарищескому проспекту, проспекту Большевиков, улице Подвойского и улице Коллонтай.