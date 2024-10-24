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Общество В РФ зафиксирован дефицит врачей по профилактике неинфекционных заболеваний

В РФ зафиксирован дефицит врачей по профилактике неинфекционных заболеваний

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1 комментарий

В России сформирована достаточная инфраструктура для работы по профилактике неинфекционных заболеваний (НИЗ). Но в центрах здоровья нехватка кадров составляет почти 26%. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Евгений Камкин, передает ТАСС 24 октября.

Так, учреждения, занимающиеся профилактикой НИЗ на территории страны, укомплектованы врачами на 73,7%, средним медицинским персоналом — на 85,3%. «Это, на наш взгляд, является, с одной стороны, недостаточным с точки зрения установленных нормативов, с другой стороны, <…> одним из будущих проектов, который будет реализован и мы являемся участником этого проекта», — отметил Камкин.

Он также добавил, что в России сформирована достаточная инфраструктура для работы по данному направлению. Служба включает больше 400 центров здоровья и 44 тыс. отделений и кабинетов медицинской профилактики.

«В 2024 году количество граждан, которые должны пройти [профосмотры и диспансеризацию, составляет] более 102 млн человек. По итогам 9 месяцев 74 млн прошли профилактические мероприятия — это 72,1%», — заключил представитель Минздрава РФ.

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Евгений Камкин Дефицит врачей Профилактика Неинфекционные заболевания
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Комментарии
1
iamback
19 минут
Неукомплектован штат бездельников?
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