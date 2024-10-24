В РФ зафиксирован дефицит врачей по профилактике неинфекционных заболеваний

В России сформирована достаточная инфраструктура для работы по профилактике неинфекционных заболеваний (НИЗ). Но в центрах здоровья нехватка кадров составляет почти 26%. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Евгений Камкин, передает ТАСС 24 октября.

Так, учреждения, занимающиеся профилактикой НИЗ на территории страны, укомплектованы врачами на 73,7%, средним медицинским персоналом — на 85,3%. «Это, на наш взгляд, является, с одной стороны, недостаточным с точки зрения установленных нормативов, с другой стороны, <…> одним из будущих проектов, который будет реализован и мы являемся участником этого проекта», — отметил Камкин.