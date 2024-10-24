«Эвтаназии не будет, их природа — убивать». Растерзавших сотрудницу «Тайгана» львов будут показывать только в вольерах

Две львицы и лев, растерзавшие сотрудницу сафари-парка «Тайган» в Крыму, останутся жить в зоопарке, но им закроют доступ в саванну. О дальнейшей судьбе хищников рассказал владелец парка Олег Зубков.

По словам бизнесмена, животных будут экспонировать в вольерах и использовать для разведения, пишет 24 октября ForPost . Олег Зубков отметил, что «никакого убийства или эвтаназии» этих львов не будет, поскольку «это хищные животные и их природа убивать».

Как ранее писала «Фонтанка», 16 октября управляющая парком и директор зоопарка «Сказка» в Ялте вошла в клетку к хищникам для уборки, но не закрыла засов двери между наружным и внутренним вольерами. Львы набросились на женщину и нанесли ей смертельные травмы. Утверждается, что этих хищников перевезли из зоопарка в Мариуполе.