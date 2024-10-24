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Общество «Эвтаназии не будет, их природа — убивать». Растерзавших сотрудницу «Тайгана» львов будут показывать только в вольерах

«Эвтаназии не будет, их природа — убивать». Растерзавших сотрудницу «Тайгана» львов будут показывать только в вольерах

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5 комментариев

Две львицы и лев, растерзавшие сотрудницу сафари-парка «Тайган» в Крыму, останутся жить в зоопарке, но им закроют доступ в саванну. О дальнейшей судьбе хищников рассказал владелец парка Олег Зубков.

По словам бизнесмена, животных будут экспонировать в вольерах и использовать для разведения, пишет 24 октября ForPost. Олег Зубков отметил, что «никакого убийства или эвтаназии» этих львов не будет, поскольку «это хищные животные и их природа убивать».

«Никакие контролирующие службы не могут предписать нам подвергнуть их эвтаназии», — подчеркнул бизнесмен.

Он добавил, что погибшей Леокадии Переваловой планируют установить памятник на территории парка.

Как ранее писала «Фонтанка», 16 октября управляющая парком и директор зоопарка «Сказка» в Ялте вошла в клетку к хищникам для уборки, но не закрыла засов двери между наружным и внутренним вольерами. Львы набросились на женщину и нанесли ей смертельные травмы. Утверждается, что этих хищников перевезли из зоопарка в Мариуполе.

В момент нападения парк полноценно функционировал, внутри находились посетители, но как самой трагедии, так и криков никто не слышал. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда, повлекших по неосторожности смерть человека (часть 2 статьи 143 УК РФ).

«Тайган» — частный парк львов, находящийся в Белогорском районе Крыма. В нем свободно проживают около 60 львов, включая редких белых, более 50 тигров, сотни других животных, коллекция хищников — крупнейшая в Европе.

Леокадия Перевалова работала в зоопарке почти 17 лет и была самым опытным кипером, прошла путь от простого рабочего до управляющего.

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Комментарии
5
В_Ф
47 минут
В одной клетке львов, в соседней тех кто их туда запер. Пусть общаются с равных позиций:))
Гость
52 минуты
Зубков платит своим работникам-уборщикам по тысяче рублей за смену с раннего утра до позднего вечера и вообще скупой до неприличия. Неудивительно, что усыплять зверей он не будет.
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