Кабаны пришли к особой экономической зоне в Петербурге

Неожиданные помехи встретились автомобилистам утром 24 октября на Парашютной улице в Петербурге.

Вдоль дороги, а временами и прямо на проезжей части гуляли кабаны. Читатели «Фонтанки» и подписчики телеграм-канала «Мегаполис» сняли их на камеру в районе особой экономической зоны, неподалеку от улицы Летчика Паршина и Дороги в Каменку.

«Движение остановил, чтобы их не сбили», — рассказывает очевидец.

Кабаны нередко встречаются в Петербурге, они выходят на дороги из лесопарковых зон. В 2022 году, по статистике комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира, в городе обитали 22 кабана. На днях жители одного из садоводств Всеволожского района жаловались, что дикие животные не дают пройти к домам.