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Общество «А как мне домой?» Кабаны терроризируют жителей садоводства под Всеволожском

«А как мне домой?» Кабаны терроризируют жителей садоводства под Всеволожском

В одном из садоводств во Всеволожском районе Ленобласти местных жителей терроризирует стадо кабанов. Один из жителей накануне не смог из-за них пройти к своему дому. Упитанное препятствие он записал на видео.

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Инцидент произошел в СНТ «Колос», что совсем недалеко от КАД Петербурга и Кудрово, пишет 15 октября 47News. Четыре крупных кабана в ночи перегородили дорогу возле домов. Жители тревожить их не решились и снимали животных издалека. «А как мне домой, мне как раз туда?» — со смехом спросил один из них. В итоге кабанов спугнул подъехавший автомобиль.

Жители «Колоса» рассказали изданию, что ситуация с кабанами в садоводстве скорее страшная, чем смешная. Животные пришли еще по весне. Тогда тревогу местные не забили. Однако кабаны поняли, что нашли хорошее место для прикорма, и не ушли. А к осени еще и заметно выросли. Сетка-рабица для них преградой не стала, и животные регулярно совершают набеги на участки, а лежбище, по словам жителей, устроили себе в леске у платформы 5 километр.

«Мне детей страшно отпускать кататься на велосипедах. Вчера люди не смогли пройти к себе домой. Вот так, росли, росли и выросли. У нас здесь больше 650 участков. Большинство домов круглосуточного проживания. Очень много детей», - поделилась с журналистами жительница «Колоса» Ольга. Своими силами справиться с кабанами местные не могут - это статья. По словам Ольги, кто-то уже предлагает взрывать петарды или хлопушки, кто-то - с шокерами ходить.

В комитете по животному миру Ленобласти изданию сообщили, что сегодня в СНТ выезжал инспектор, с кабаньим вопросом разбираются. В ведомстве подтвердили, что обращения к ним поступают, и уверили, что все заявки отрабатываются. Но отметили, что для оценки ситуации нужны контакты тех, кто видел животных или председателя садоводства, чтобы попасть на территорию.

В то же время кабаны — не единственные лесные гости в «Колосе». Захаживают туда и лисы.

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