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Общество Собачки-птички в Ленобласти готовы идти спать

Собачки-птички в Ленобласти готовы идти спать

2 081
2 комментария

Енотовидная собака — единственный представитель семейства псовых, впадающий в зимний сон. Судя по пушистому густому меху, енотки уже окончательно переоделись в зимние шубы, а их упитанный вид говорит о том, что жирового запаса достаточно, чтобы залечь в нору. Теперь они ждут морозов. Об этом рассказывает 23 октября биолог Павел Глазков в своем канале «Каждой твари по паре». Этих милых животных он наблюдал во Всеволожском районе Ленинградской области.

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Историческая родина енотовидных собак — Дальний Восток, оттуда их в первой половине XX века специально завезли в европейскую часть России. У нас они прекрасно живут, и сейчас в Ленинградской области их больше 6 тысяч. Повстречать их можно даже в лесных районах Петербурга.

Мордочкой зверёк напоминает енота, но к семейству енотовых никакого отношения не имеет. Он относится к псовым. А собаками-птичками их прозвали в Японии, где они тоже есть, потому что они умеют издавать тонкие жалобные звуки, напоминающие птичьи.

Енотовидные собаки ведут ночной образ жизни, встретить их в светлое время суток — большая удача. Одинокие животные образуют пары ещё с осени, находят себе спутников без драк, вполне мирно, и после этого постоянно держатся вместе. Залегают на зиму тоже вдвоём, чтобы весной спокойно продолжить род.


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Комментарии
2
videosokolspb
47 минут
Какая милота , лег спать до весны , весной проснулся , потр…ся , и все в порядке!!!
275640356
47 минут
Эти милые животные, кстати, являются переносчиками вируса бешенства. В Швеции давно уже пытаются снизить их численность.
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