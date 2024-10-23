Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+10°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+10°

облачно, небольшие дожди

ощущается как +7

4 м/c,

ю-з.

 757мм 86%
Подробнее
4 Пробки
USD 96,59
EUR 104,87
Ланьков о войсках Северной Кореи
Промышленный Петербург
Мамы и чайлдфри
Конфликт на Тимуровской
Распил или помощь бизнесу?
Рейтинги "Фонтанки"
Финансы Кредитки теряют популярность. Банки РФ выдали минимальное за 1,5 года количество карт

Кредитки теряют популярность. Банки РФ выдали минимальное за 1,5 года количество карт

706
4 комментария

За последние полтора года российские банки выдали минимальное количество кредитных карт — всего 1,9  млн штук. Это минимальное значение с февраля 2023 года. Как выяснил «Ъ», кредиторы вынуждены ухудшать условия по продукту.

По данным на сентябрь 2024 года, объем выдачи превысил 251 млрд рублей. Снижение заметно третий месяц подряд. За это время количество выданных кредиток упало на 19%, а объемы — на 17%. При этом, по данным Frank RG, в сентябре банки выдали кредиток почти на 35% меньше, чем в мае, а количество кредитов сократилось на 26%.

Центробанк запретил выдачу с третьего квартала 2024 года кредитных карт с долговой нагрузкой выше 80%, а в сентябре рекомендовал при расчете полной стоимости кредита не считать беспроцентный период.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Банки Кредитные карты
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Леошид Турист
23 минуты
Может, просто насыщение произошло? Кому надо было - кредитку получил. Зачем их несколько?
Kit.
8 минут
Напомнило советский анекдот. Коммунизм, продовольственный магазин, надпись в витрине: "Сегодня потребности в колбасе нет!".
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Банк «Санкт-Петербург» улучшает условия вклада «Выгодный старт» и повышает ставку
22 октября, 18:10
Новости компаний
БСПБ проведет онлайн-конференцию для участников ВЭД, посвященную международной сертификации экспортеров
21 октября, 17:20
Новости компаний
Везут, но не производят: затормозит ли рост утильсбора продажи китайских автомобилей в России
20 октября, 18:00
ТОП 5
Новости компаний
Банк «Санкт-Петербург» улучшает условия вклада «Выгодный старт» и повышает ставку
22 октября, 18:10
Только в октябре: первый этаж дешевле на 300 000 рублей
22 октября, 18:00
Старт продаж второй очереди ЖК «Бионика Заповедная»
22 октября, 17:57
Существенно снижены цены на машино-места в 1-й очереди «Нового Лесснера»
22 октября, 15:30
Коммерческие помещения в квартале «Дубровский» уже в продаже
22 октября, 13:15
«ПСК Эксперт» Любимый архитектор Петра I
22 октября, 12:25
Быть айтишником хочу: в России пройдет День профориентации в ИТ для школьников
21 октября, 18:01
БСПБ проведет онлайн-конференцию для участников ВЭД, посвященную международной сертификации экспортеров
21 октября, 17:20
Жители Красносельского района и волонтеры клуба «Добрый Setl» очистили природную тропу
21 октября, 15:50
Апарт-отель Industrial Avenir готовят к полномасштабному строительству
21 октября, 15:10
Везут, но не производят: затормозит ли рост утильсбора продажи китайских автомобилей в России
20 октября, 18:00
В погоне за скоростью. Почему и власти, и люди заинтересовались модульными домами
20 октября, 18:00