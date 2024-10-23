Кредитки теряют популярность. Банки РФ выдали минимальное за 1,5 года количество карт

За последние полтора года российские банки выдали минимальное количество кредитных карт — всего 1,9 млн штук. Это минимальное значение с февраля 2023 года. Как выяснил «Ъ», кредиторы вынуждены ухудшать условия по продукту.

По данным на сентябрь 2024 года, объем выдачи превысил 251 млрд рублей. Снижение заметно третий месяц подряд. За это время количество выданных кредиток упало на 19%, а объемы — на 17%. При этом, по данным Frank RG, в сентябре банки выдали кредиток почти на 35% меньше, чем в мае, а количество кредитов сократилось на 26%.

Центробанк запретил выдачу с третьего квартала 2024 года кредитных карт с долговой нагрузкой выше 80%, а в сентябре рекомендовал при расчете полной стоимости кредита не считать беспроцентный период.