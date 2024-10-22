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Политика «Преобразит весь Южный Кавказ»: Байден заявил о готовности поддержать мирное соглашение между Ереваном и Баку

«Преобразит весь Южный Кавказ»: Байден заявил о готовности поддержать мирное соглашение между Ереваном и Баку

1 079
2 комментария

Президент США Джо Байден направил письмо премьер-министру Армении Николу Пашиняну, в котором выразил готовность поддержать заключение мирного соглашения между Ереваном и Баку. Текст письма 22 октября приводит пресс-служба правительства Армении.

«Соединенные Штаты готовы поддержать прочное и достойное мирное соглашение, которое положит конец многовековому конфликту», — говорится в письме. По словам президента США, соглашение, «гарантирующее единство, суверенитет и территориальную целостность Армении», не только «обеспечит безопасность и стабильность для армянского народа», но «преобразит весь регион Южного Кавказа».

Байден также отмечает, что завершение оставшихся статей мирного соглашения потребует настойчивости, изобретательности и компромисса. Но призывает завершить соглашение уже в текущем году.

В начале сентября стало известно, что Армении и Азербайджану удалось согласовать 13 статей мирного договора из 16, а также преамбулу.

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Армения и Азербайджан Мирное соглашение Джо Байден
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Комментарии
2
altnec
1 час
Надо же куда-то, хоть куда-то сбывать танки, типа "челенджер", "абрамс", "меркава"и пр. рухлядь.
Artimenga
1 час
Ага, как грузин, повоюете 3-4 дня с Россией, а потом в партизаны...
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