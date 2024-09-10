Армения и Азербайджан согласовали 13 статей мирного договора

Армении и Азербайджану удалось согласовать 13 статей мирного договора из 16, а также преамбулу. Об этом во вторник, 10 сентября, сообщает ТАСС.



Во время международного форума Yerevan Dialogue премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о том, что 80% мирного договора между Ереваном и Баку уже согласованы — в том числе 13 статей и предисловие проекта. При этом отмечается, что продолжают обсуждать ещё три статьи — они частично согласованы и содержат два предложения.



Никол Пашинян настаивает на том, чтобы в ближайшее время подписать согласованные статьи мирного договора и продолжить работу над оставшимися. Как отмечает премьер-министр Армении, устойчивый мир на Южном Кавказе не только возможен, но и реален.



Известно, что проект мирного договора включает в себя предложение об установлении дипломатических отношений между Ереваном и Баку. Sputnik Армения передает, что Пашинян отметил достигнутый прогресс в вопросе делимитации и демаркации границ между Арменией и Азербайджаном. Премьер повторил, что основой для этого процесса является Алма-Атинская декларация.



Во время форума Пашинян также заявил, что важным шагом к долгосрочному миру является разблокировка транспортных коммуникаций в регионе. В связи с этим была предложена армянская инициатива «Перекресток мира».



«Эта инициатива важна, так как она обеспечивает нам железнодорожное сообщение с Ираном — стратегически важной для нас страной, а в будущем — с Турцией и Россией. Азербайджан также получает возможность железнодорожного сообщения с Турцией и Ираном», — уточнил премьер-министр Армении.



Накануне, 9 сентября, Армения передала Азербайджану десятую редакционную версию проекта мирного договора. «В проект включен весь согласованный текст, полностью согласованные статьи или согласованные части статей», — отметил министр и добавил, что Ереван и Баку имеют реальный шанс в кратчайшие сроки подписать этот документ.

