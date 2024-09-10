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Политика Армения и Азербайджан согласовали 13 статей мирного договора

Армения и Азербайджан согласовали 13 статей мирного договора

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3 комментария

Армении и Азербайджану удалось согласовать 13 статей мирного договора из 16, а также преамбулу. Об этом во вторник, 10 сентября, сообщает ТАСС.

Во время международного форума Yerevan Dialogue премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о том, что 80% мирного договора между Ереваном и Баку уже согласованы — в том числе 13 статей и предисловие проекта. При этом отмечается, что продолжают обсуждать ещё три статьи — они частично согласованы и содержат два предложения.

Никол Пашинян настаивает на том, чтобы в ближайшее время подписать согласованные статьи мирного договора и продолжить работу над оставшимися. Как отмечает премьер-министр Армении, устойчивый мир на Южном Кавказе не только возможен, но и реален.

Известно, что проект мирного договора включает в себя предложение об установлении дипломатических отношений между Ереваном и Баку. Sputnik Армения передает, что Пашинян отметил достигнутый прогресс в вопросе делимитации и демаркации границ между Арменией и Азербайджаном. Премьер повторил, что основой для этого процесса является Алма-Атинская декларация.

Во время форума Пашинян также заявил, что важным шагом к долгосрочному миру является разблокировка транспортных коммуникаций в регионе. В связи с этим была предложена армянская инициатива «Перекресток мира».

«Эта инициатива важна, так как она обеспечивает нам железнодорожное сообщение с Ираном — стратегически важной для нас страной, а в будущем — с Турцией и Россией. Азербайджан также получает возможность железнодорожного сообщения с Турцией и Ираном», — уточнил премьер-министр Армении.

Накануне, 9 сентября, Армения передала Азербайджану десятую редакционную версию проекта мирного договора. «В проект включен весь согласованный текст, полностью согласованные статьи или согласованные части статей», — отметил министр и добавил, что Ереван и Баку имеют реальный шанс в кратчайшие сроки подписать этот документ.

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Армения и Азербайджан Мирный договор Никол Пашинян
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Комментарии
3
гастарбайтер
10 сентября 2024, 11:37
Если Россия не влезет, как обычно - договорятся ... Да, кое-кто будет недоволен (жители Карабаха, например), но для всего региона это нужно... А ОДКБ - фуфел... И все это понимают...
Entrenador2005
10 сентября 2024, 11:48
Ну, а что Армении ещё остаётся, кроме как закрыть ещё одну трагическую страницу истории и жить дальше ? Подписать и забыть. И жить будущим, а не прошлым.
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