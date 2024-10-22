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Финансы Европарламент одобрил Киеву кредит на 35 млрд евро под замороженные активы РФ

Европарламент одобрил Киеву кредит на 35 млрд евро под замороженные активы РФ

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9 комментариев

Европейский парламент одобрил предложение Еврокомиссии о предоставлении Украине кредита на 35 млрд евро, который будет погашен за счет доходов от замороженных российских активов. Об этом во вторник, 22 октября, сообщалось на пленарной сессии в Страсбурге, трансляция которой велась на сайте Европарламента.

За предоставление кредита Киеву проголосовали 518 евродепутатов, 56 выступили против, а 61 депутат воздержался от ответа.

Напомним, в мае 2024 года Совет ЕС разрешил использование доходов от заблокированных активов России для поддержки Украины. Европарламент принял проект резолюции о помощи Киеву 17 июля, а также предложил конфисковывать эти активы. На эту инициативу ЕС отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская сторона намерена проработать возможности юридического преследования тех, кто причастен к решению конфисковать активы. По словам Пескова, подобные действия не могут оставаться «без взаимности».

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Комментарии
9
ДЕД
25 минут
Кто подскажет? Как это так, хранить лярдные активы в стране вероятного противника? Вот не пойму... Золотишко помниться еще в Великобританию отправляли. И все хорошо.
chip1
22 минуты
Вернут с процентами!
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