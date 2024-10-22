Европарламент одобрил Киеву кредит на 35 млрд евро под замороженные активы РФ

Европейский парламент одобрил предложение Еврокомиссии о предоставлении Украине кредита на 35 млрд евро, который будет погашен за счет доходов от замороженных российских активов. Об этом во вторник, 22 октября, сообщалось на пленарной сессии в Страсбурге, трансляция которой велась на сайте Европарламента .

Напомним, в мае 2024 года Совет ЕС разрешил использование доходов от заблокированных активов России для поддержки Украины. Европарламент принял проект резолюции о помощи Киеву 17 июля, а также предложил конфисковывать эти активы. На эту инициативу ЕС отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская сторона намерена проработать возможности юридического преследования тех, кто причастен к решению конфисковать активы. По словам Пескова, подобные действия не могут оставаться «без взаимности».