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Город В Невском районе Петербурга завершили благоустройство Парка Боевого братства. Посмотрите, как это выглядит

В Невском районе Петербурга завершили благоустройство Парка Боевого братства. Посмотрите, как это выглядит

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2 комментария

В Невском районе Петербурга в октябре завершили благоустройство Парка Боевого братства. В оформлении обновленного пространства наносят завершающие штрихи.

Парк на пересечении улиц Бадаева и Джона Рида достаточно молодой: его открыли в 2011 году и называли первое время парком Воинской Славы. В 2014-м здесь установили памятный знак в честь 25-летия вывода советских войск из Афганистана. В 2015-м — памятник военнослужащим 6-й роты 76-й Гвардейской Псковской дивизии ВДВ. Смерть в одном бою 84 десантников из этой роты называют самой большой потерей во Второй чеченской войне. В 2017 году правительство Петербурга официально присвоило пространству актуальное название — Парк Боевого братства. После этого здесь появился мемориал с бюстами петербуржцев, служивших в 6-й роте 76-й Гвардейской Псковской дивизии ВДВ.

Современное благоустройство этого парка началось в сентябре 2023-го. В ходе него здесь высадили 260 новых деревьев, больше пяти тысяч кустарников, четырнадцать тысяч многолетних растений. Обустроена дренажная система, проложены новые пешеходные дорожки. В парке установили сцену с амфитеатром, современные скамейки, кресла и урны. Здесь же появились зоны отдыха с навесами и шахматными столами, новые детские площадки с качелями формата «гнездо-паутинка».

Еще весной местные жители делились с «Фонтанкой» беспокойством по поводу благоустройства этого парка. За год чиновники выписали подрядчику четыре неустойки за просрочку обязательств и ненадлежащее исполнение работ. Однако, судя по всему, благоустройство в целом было завершено в срок. Последний этап, по контракту, должен быть окончен не позднее 15 ноября. На разные виды работ распространяется гарантия от двух до пяти лет.

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Благоустройство провели в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Цена контракта составила 341,9 миллиона рублей.

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Ранее «Фонтанка» рассказывала о завершении благоустройства на бульваре Новаторов в Кировском районе Петербурга.

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Комментарии
2
VKuser3972593
30 минут
А про дренаж по периметру парка опять похоже опять забыли((( Территорию парка значительно приподняли, а канавы-то водосточные или водоотводные устройства где по периметру? И получается, что как и все предыдущие годы, во время снеготаяния по весне вся вода из парка пойдёт через тротуар на проезжую часть ул. Бадаева, а проезжающие машины будут поливать грязью прохожих... Или я ошибаюсь?
VKuser3972593
25 минут
Ну. полагаю, с Вашими ограничениями, вообще ни одного комментария не будет опубликовано((
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