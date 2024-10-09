Яблони, груши, детские площадки. В Кировском районе завершили благоустройство бульвара Новаторов

В Кировском районе завершили благоустройство бульвара Новаторов — сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов 9 октября. Оно обошлось бюджету в 126,7 миллиона рублей, все работы выполнены в срок.

Благоустройство бульвара Новаторов провели за один сезон, в два этапа: сперва на участке от Новаторов, 49 до Подводника Кузьмина, а потом до Дачного проспекта. Ордер ГАТИ на выполнение работ был выдан в мае.