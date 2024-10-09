Яблони, груши, детские площадки. В Кировском районе завершили благоустройство бульвара Новаторов

В Кировском районе завершили благоустройство бульвара Новаторов — сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов 9 октября. Оно обошлось бюджету в 126,7 миллиона рублей, все работы выполнены в срок.
Благоустройство бульвара Новаторов провели за один сезон, в два этапа: сперва на участке от Новаторов, 49 до Подводника Кузьмина, а потом до Дачного проспекта. Ордер ГАТИ на выполнение работ был выдан в мае.
За несколько месяцев на бульваре высадили больше 120 деревьев (среди которых дуб, ели, яблони и груши) и почти 3000 кустарников. Многолетние цветы и злаковые растения охватили газоны на площади более тысячи квадратных метров.
Вместе с тем появились новые детские площадки, беседки, декоративные элементы.
По данным сайта Госзакупок, контракт на благоустройство бульвара был заключен на 126, 7 миллиона рублей, с компанией ООО «БСК».
Благоустройство провели в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
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