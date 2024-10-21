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Общество Спорт Путин дал гражданство РФ капитану «Зенита» Дугласу Сантосу и первому политическому беженцу из США

Путин дал гражданство РФ капитану «Зенита» Дугласу Сантосу и первому политическому беженцу из США

3 961
18 комментариев

Владимир Путин дал российское гражданство бразильцу Дугласу Сантосу — капитану и защитнику петербургского футбольного клуба «Зенит». Указ главы государства был опубликован 21 октября на портале официального опубликования правовых актов.

«В соответствии с пунктом „а“ 89 статьи Конституции РФ постановляю принять в гражданство России: До Сантос Жустино Де Мело Дуглас, родившийся 22 марта 1994 года в Бразилии», — говорится в указе.

Капитан сине-бело-голубых перешёл в «Зенит» в 2019-м из «Гамбурга». Ранее сообщалось, что после получения гражданства Сантос сможет выступать за сборную России по футболу.

Также в российское гражданство был принят Джон Роблес (Джон Энтони Роблес II), которого называют «первым политическим беженцем из США в Россию» — индеец из племени Таино, живущий в России с 1990-х. Роблес родился в 1965 году в Пуэрто-Рико, откуда сбежал в Калифорнию и попал в детский приют. После школы Роблес, по его словам, прошел учебный курс по советологии при Пенсильванском университете, где студенты изучали коммунистическую идеологию, политическое устройство СССР, и затем вступил в Компартию США. Впоследствии на советской выставке в Канаде он попросил связать его с КГБ, заявив, что мечтает жить в СССР. Советские дипломаты сочли его агентом ФБР и отказались от сотрудничества. Возможность уехать из США представилась Роблесу тогда, когда СССР уже не существовало, — в 90-х он эмигрировал в Россию вместе с маленькими детьми, устроился ведущим на радиостанцию «Голос России» и в эфире рассказывал англоязычной аудитории, что во всех смертных грехах в мире виновато ЦРУ. Долго он там не проработал, а после увольнения подвизался на волонтерском поприще. Сейчас он представляется членом организации «Офицеры России» и собирает деньги на нужды российской армии.

Также гражданство РФ получили: хоккеист московского «Динамо» Седрик Пакетт, родившийся в Канаде, историк и публицист Йохан Бекман из Финляндии, уроженка Узбекистана Екатерина Ким, австралийка Мария Вероника Мирос, 77-летний перуанец Олег Серхио Березовский, уроженцы Ливана художник Низар Дагер и Фади Бу, армянин Левон Джулфалакян, латвиец Дмитрий Моргунов и 21-летняя уроженка Белоруссии Екатерина Этина.

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Дуглас Сантос Путин Указ Гражданство РФ Джон Роблес
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Комментарии
19
Garik.Maremanov.1-1
1 час
"Первый политический беженец из США". И, видимо, последний.
iamback
1 час
"У солдата выходной, пуговицы в ряд..."
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