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Общество В России предложили разрешить пассажирам самостоятельно сдавать багаж

В России предложили разрешить пассажирам самостоятельно сдавать багаж

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12 комментариев

Международная ассоциация аэропортов (МАА), в которую входит 17 крупнейших российских воздушных гаваней, предложила дать возможность пассажирам регистрировать и сдавать багаж самостоятельно. Соответствующее письмо МАА отправила министру транспорта РФ Роману Старовойту, пишут «Ведомости» в понедельник, 21 октября.

В первую очередь для таких преобразований в работе аэропортов необходимо изменить федеральные авиационные правила, а именно: общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования по их обслуживанию. Также сейчас в российских аэропортах прорабатывается вопрос установки системы регистрации багажа с электронной биркой.

Инициативу МАА подтвердили изданию в Министерстве транспорта РФ. Сейчас ведомство и авиакомпании продумывают процесс реализации проекта.

Система самостоятельной сдачи и регистрации багажа на сегодняшний день применяется во многих аэропортах мира. Так, в Финляндии такая возможность появилась еще в 2014 году. Автоматы позволяют разгрузить персонал, а также дать большую свободу пассажирам. Однако, по словам директора департамента транспорта и логистики «Рексофта» Александра Семенова, для реализации проекта будет необходимо увеличить число регистрационных стоек, так как самостоятельная сдача багажа, согласно статистике, дольше обычной в несколько раз.

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Международная ассоциация аэропортов Сдача багажа Роман Старовойт
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Комментарии
12
Cashmare
4 часа
ага, и потом самостоятельно его разыскивать, ибо сам сдавал - сам неумный
282799367
4 часа
Невозможность самостоятельной сдачи багажа - основная проблема российских авиалиний! ;)
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