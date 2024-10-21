В России предложили разрешить пассажирам самостоятельно сдавать багаж

Международная ассоциация аэропортов (МАА), в которую входит 17 крупнейших российских воздушных гаваней, предложила дать возможность пассажирам регистрировать и сдавать багаж самостоятельно. Соответствующее письмо МАА отправила министру транспорта РФ Роману Старовойту, пишут «Ведомости» в понедельник, 21 октября.

В первую очередь для таких преобразований в работе аэропортов необходимо изменить федеральные авиационные правила, а именно: общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования по их обслуживанию. Также сейчас в российских аэропортах прорабатывается вопрос установки системы регистрации багажа с электронной биркой.

Инициативу МАА подтвердили изданию в Министерстве транспорта РФ. Сейчас ведомство и авиакомпании продумывают процесс реализации проекта.

Система самостоятельной сдачи и регистрации багажа на сегодняшний день применяется во многих аэропортах мира. Так, в Финляндии такая возможность появилась еще в 2014 году. Автоматы позволяют разгрузить персонал, а также дать большую свободу пассажирам. Однако, по словам директора департамента транспорта и логистики «Рексофта» Александра Семенова, для реализации проекта будет необходимо увеличить число регистрационных стоек, так как самостоятельная сдача багажа, согласно статистике, дольше обычной в несколько раз.