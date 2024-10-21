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Происшествия Восьмилетний мальчик попал под автобус на проспекте Наставников

Восьмилетний мальчик попал под автобус на проспекте Наставников

2 226
6 комментариев

Ребенок восьми лет попал в детскую больницу имени Филатова после того, как выскочил на перекресток в Красногвардейском районе. Как стало известно «Фонтанке» 21 октября, на мальчика наехал автобус.

Пострадавший вместе с мамой приехали в медицинское учреждение накануне днем. У маленького пациента врачи диагностировали переломы большеберцовой и малоберцовой кости левой ноги, а также автотравму. В состоянии средней степени тяжести мальчика госпитализировали.

Как объяснила в полиции мама ребенка, ее сын в третьем часу дня выбежал на пересечение проспектов Наставников и Ударников, где его сбил автобус. Проводится проверка.

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Комментарии
6
NSE
3 часа
Мальчик в 8 лет не знает, что нельзя бросаться под машину? Интеллект ниже плинтуса.
Delon
2 часа
Детям надо постоянно говорить, что дорогу надо переходить, а не перебегать. А то и за руку брать.
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