Восьмилетний мальчик попал под автобус на проспекте Наставников

Ребенок восьми лет попал в детскую больницу имени Филатова после того, как выскочил на перекресток в Красногвардейском районе. Как стало известно «Фонтанке» 21 октября, на мальчика наехал автобус.

Пострадавший вместе с мамой приехали в медицинское учреждение накануне днем. У маленького пациента врачи диагностировали переломы большеберцовой и малоберцовой кости левой ноги, а также автотравму. В состоянии средней степени тяжести мальчика госпитализировали.

Как объяснила в полиции мама ребенка, ее сын в третьем часу дня выбежал на пересечение проспектов Наставников и Ударников, где его сбил автобус. Проводится проверка.