«Она была не просто педагогом». В Петербурге простились с легендой школы «Петришуле»

Рахиль Израилевна Беккер Источник: Школа 222 Petrischule / VK







Около сотни людей пришли в воскресенье, 20 октября, в похоронный дом на Шафировском проспекте проститься с учительницей русского языка и литературы Рахилью Израилевной Беккер. Для них она была не просто педагогом, а настоящим ориентиром, маяком и наставником. На траурном мероприятии присутствовал корреспондент «Фонтанки».

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Рахиль Израилевна умерла в прошлую среду, на 85-м году жизни. Долгое время учительница работала в школе № 222 «Петришуле», где преподавала русский язык и литературу с 1984 по 2012 год. Прощались с ней сегодня не только бывшие ученики, родственники и знакомые. Одна женщина поделилась, что много слышала от своей подруги о Рахили Израилевне, поэтому пришла проводить в последний путь, хотя лично никогда не общалась.



«Столько народа к обычному человеку не придет», — сказала она. Действительно, людей в траурных черных одеждах с цветами собралось много. Я предпринимал попытки сосчитать по головам — около сотни. В толпе слышалось: «Ушла эпоха».

Мужчина в пальто с цветами стоял немного обособленно. Он учился у нее с 1995 по 2001 год. Спрашиваю — каким человеком была Рахиль Израилевна.

— Очень яркой личностью, вела такой аскетический образ жизни в плане домашнего быта. Несмотря на ее строгость, она дала нам особый взгляд на литературу и познание жизни через этот взгляд. Достаточно маленьким детям Рахиль Израилевна пыталась привить взрослые подходы, что давало свои плоды. Человек стоял за чистоту русского языка. Все любили ее за оригинальность. Ушла эпоха.

— А что значит оригинальность?

— Была необычной личностью, притягивала к себе взгляды и интерес. Обязательно надо было дверь закрыть, если последний в класс заходишь. У нас в одном из кабинетов, где проходили занятия, кто-то шутливо повесил рисунок с надписью: «Оставь надежду, всяк сюда входящий». Рахили Израилевне очень понравилось, он там долго провисел.

Траурный зал похоронного дома «Небеса» на Шафирском оказался заполнен полностью. Прощающиеся стояли вокруг гроба. После небольшой молчаливой паузы первый человек решился взять слово, затем непрерывным потоком последовали другие. В основном — бывшие ученики самых разных лет, нынешнего века и минувшего. Говорили они с огромной теплотой, нежностью и любовью.

Так, одна из женщин назвала Рахиль Израилевну несомненно самой популярной учительницей «Петришуле», которая в душе каждого ученика оставила след и задала высокую интеллектуальную планку.

Выступавший мужчина, сделавший учительскую карьеру, описал начало одних школьных каникул: «Как сейчас помню: Рахиль Израилевна, июль месяц, школа уже закрыта, половина наших одноклассников сдает ей зачеты по несданным и прочитанным текстам. Она нас всех учила, выучила, — в частности, благодаря ей оказался в университете. <…> Когда я уже начинал свою учительскую карьеру, то очень часто, не успевая на последний поезд, я оставался у нее, потому что она просто помогала готовить уроки».

Следующий вспомнил, как через ее коммунальную комнату на Садовой за эти годы прошло огромное множество людей. «Я приехал сюда в 80-м году поступать, собиралась огромная толпа — абитуриенты, бывшие ученики. <…> Это было местом общения, люди знакомились. <…> Куча народа оставалась там ночевать», — рассказал он.

Выпускница 1994 года поделилась, что Рахиль Израилевна своей творческой и неординарной манерой преподавания помогала школьникам взглянуть именно на сущность русского языка и литературы. «Благодаря ей никогда урок по литературе или русскому языку не был скучен или похож на предыдущий», — поделилась она.

Пришедшая с ребенком женщина вспомнила, что после ухода из «Петришуле» Рахиль Израилевна разрешила звонить и заходить к ней. «Вы мне рассказывали про то, как можно любить детей. <…> Это помогло мне стать коррекционным педагогом. Тот диалог, который у вас получался с каждым ребенком, был необходим, чтобы вообще любить ребенка», — обратилась она к своей бывшей учительнице.

Еще один вышедший мужчина честно признался, что был типичным троечником и боялся ходить на уроки к Рахили Израилевне. На это, продолжил он, учительница ответила «глубокой и бескомпромиссной верой». Мужчина добавил, что был обычным подростком с плохими оценками, но Рахиль Израилевна говорила, что он настоящая и достойная личность. «Она первый человек, которая сказала, что я умный. Мне родители такого не говорили», — заключил он.



Многие ученики вспоминали специальную тетрадку, куда учительница заносила имена тех, кто не закрывал дверь в класс. В ходе урока они отвечали в первую очередь.

Художница Стася Малаховская окончила «Петришуле» в 2010 году. У нее Рахиль Израилевна Беккер преподавала мировую художественную культуру и немецкую литературу. По ее словам, учительница больше внимания уделяла двоечникам и троечникам, а не отличникам. Еще преподавательница разрешала детям получать оценки и баллы за посещения театров. «Надо было принести билет и рассказать свои впечатления о спектакле — это считалось как некий зачет. Также водила нас на лекции в Эрмитаж», — поделилась она.

Рахиль Израилевну Беккер сегодня похоронили на кладбище Памяти жертв девятого января, которое находится около метро «Обухово».

«Очень здорово, что в „Петришуле“ был такой учитель. Действительно самый яркий. <…> Была тема искусство готики. Сидел перед ней класс. Она спрашивала, как называется расцвет этого искусства. Никто не знал ответ. Она была очень энергична, хотя уже была совсем не молода… Бегала от ученика к ученику и спрашивала: „Ну, как называется самая лучшая готика?“ Она довела нас до драматического исступления и внезапно закричала, как на сцене: „Пламенеющая готика!“. Думаю, запомнили все, даже самые оболтусы», — вспомнила Малаховская яркий эпизод на прощании.