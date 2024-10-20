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Место падения опоры ЛЭП
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Происшествия В Приморском районе продолжается восстановление ЛЭП. Видео

В Приморском районе продолжается восстановление ЛЭП. Видео

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5 комментариев

В Приморском районе продолжают восстанавливать линии электропередачи на месте обрыва. Об этом 20 октября сообщает телеграм-канал «Фонтанка SPB Online». На кадрах видно одну покосившуюся опору и одну переломленную пополам.

Наклонившаяся опора ЛЭП, вероятнее всего, функционирует. Судя по видео, еще одну опору, которая была переломлена, заменяют на новую. В месте разломившейся опоры ЛЭП провода были проложены по земле.

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На вопрос, когда планируется завершить работу по восстановлению опор ЛЭП, в пресс-службе «Россети „Ленэнерго“» «Фонтанке» ответили: «С какой целью нужна эта информация? У людей электричество есть. Мы работаем для нормализации схемы. Никакой разницы для потребителей, резервная эта схема или какая-то другая, нет».

Накануне «Фонтанка» показывала место происшествия, которое утром 19 октября оставило без света почти 300 домов в Петербурге. Электричество вернули только вечером, в части домов жильцы сообщали о повторном отключении. В комитете по энергетике предупреждали, что в Приморском районе может пропадать свет, так как во время поэтапного перевода с резервной схемы на основную могут быть перебои с электричеством, но кратковременные.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

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Комментарии
5
alexadmin
1 час
Кто-нибудь еще заметил, что не только никто не говорит, что с ней случилось, но никто об этом даже не спрашивает?
Киргуду
16 минут
Да вот, выясняется, что не все так просто и ясно, как думалось вначале. Если внимательно посмотреть на фото упавшей опоры в предыдущей новости Фонтанки, то станет видно, что упало 2 опоры. Причем они из разных линий. Они упали верхушками друг к другу и провода с этих опор перехлестнулись между собой. Если открыть вк группу "дтп и чп спб", то в ветке обсуждения отключения света есть более крупное фото этого места, на котором четко видны две опоры, лежащие "головами" вместе.
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