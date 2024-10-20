В Приморском районе продолжается восстановление ЛЭП. Видео

В Приморском районе продолжают восстанавливать линии электропередачи на месте обрыва. Об этом 20 октября сообщает телеграм-канал «Фонтанка SPB Online». На кадрах видно одну покосившуюся опору и одну переломленную пополам.

Наклонившаяся опора ЛЭП, вероятнее всего, функционирует. Судя по видео, еще одну опору, которая была переломлена, заменяют на новую. В месте разломившейся опоры ЛЭП провода были проложены по земле.

На вопрос, когда планируется завершить работу по восстановлению опор ЛЭП, в пресс-службе «Россети „Ленэнерго“» «Фонтанке» ответили: «С какой целью нужна эта информация? У людей электричество есть. Мы работаем для нормализации схемы. Никакой разницы для потребителей, резервная эта схема или какая-то другая, нет».

Накануне «Фонтанка» показывала место происшествия , которое утром 19 октября оставило без света почти 300 домов в Петербурге. Электричество вернули только вечером, в части домов жильцы сообщали о повторном отключении. В комитете по энергетике предупреждали , что в Приморском районе может пропадать свет, так как во время поэтапного перевода с резервной схемы на основную могут быть перебои с электричеством, но кратковременные.

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