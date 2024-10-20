Компания школьников заставила извиняться сверстника в парке Всеволожска

Правоохранительные органы заинтересовались историей, развернувшейся между подростками в парке на Колтушском шоссе во Всеволожске. Как сообщает 20 октября пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, компания школьников заставила извиняться сверстника.

По предварительным данным, конфликт между учениками седьмого и восьмого классов возник из-за девочки и привел к встрече, назначенной в парке на Колтушском шоссе. На месте подростка окружила группа сверстников, и под угрозой предмета, похожего на пистолет, он был вынужден извиняться перед виновницей конфликта.

В настоящее время полиция проводит проверку и устанавливает все обстоятельства происшествия.

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