Водители со стрельбой решали, кто прав на съезде с ЗСД

Пистолет стал аргументом в дорожном споре в Приморском районе Петербурга. Полиция ищет стрелка, уехавшего на «Мерседесе».
Разъехаться миром автомобилисты не смогли на съезде с ЗСД на Богатырский проспект накануне около часа ночи, стало известно «Фонтанке» 19 октября. По словам одного из участников, с помощью пневматического пистолета свою правоту доказывал водитель «Мерседес Бенц». Пули ушли «в молоко», обошлось без пострадавших.
По предварительным данным, «Мерседес» числится за 52-летней жительницей Васильевского острова. В ГУ МВД по Петербурге и Ленобласти сообщили, что причастного к стрельбе ищут. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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