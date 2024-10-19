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Происшествия ЖК «Юбилейный квартал» полностью обесточен. Перед этим жильцы пожаловались на хлопки

ЖК «Юбилейный квартал» полностью обесточен. Перед этим жильцы пожаловались на хлопки

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17 комментариев

Ранним утром в субботу, 19 октября, в жилом комплексе «Юбилейный квартал» в Приморском районе Петербурга, полностью отключилось электричество. Об этом сообщили читатели «Фонтанки».

Первые сообщения начали поступать около 7 часов 30 минут. Перед этим в 7 утра местные жители сообщили о громких хлопках в районе. «Аж картина упала со стены», написала участница сообщества «Юбилейный квартал и Шуваловский» в соцсети «ВК».

Звуки, напоминающие хлопки, раздались, по словам читателей, около Парашютной улицы, а отчеты о пропавшем электричестве затем стали поступать не только из «Юбилейного квартала», но и с Комендантского проспекта, Планерной, Маршала Новикова и Авиаконструкторов.

«Начал мигать свет, пропало изображение в телевизоре, потом прозвучали три хлопка», «что-то грохнуло и обрубилось электричество», «на пустыре (где должен пройти Шуваловский проспект — ред.) стоит гул», — пишут местные жители. Хлопок был слышен даже на дачах возле Орловского карьера.

Представители девелоперской компании «Эталон» объяснили произошедшее аварией, не уточнив подробности. «Ведутся работы по устранению», сообщили по телефону.

При этом метрополитен работу не прерывал.

Обстоятельства и причины отключения электричества устанавливаются.

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ПО ТЕМЕ
ЖК Юбилейный квартал Отключение света Нет электричества Хлопки Приморский район
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Комментарии
17
Mad-Max
59 минут
Высоковольтный поземный кабель что-ли перебили? Они бабахают тоже прилично.
280122410
15 минут
Парашютная 38/3. Во всем доме нет электричества ориентировочно с 7 утра.
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