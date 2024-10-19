ЖК «Юбилейный квартал» полностью обесточен. Перед этим жильцы пожаловались на хлопки

Ранним утром в субботу, 19 октября, в жилом комплексе «Юбилейный квартал» в Приморском районе Петербурга, полностью отключилось электричество. Об этом сообщили читатели «Фонтанки».

Первые сообщения начали поступать около 7 часов 30 минут. Перед этим в 7 утра местные жители сообщили о громких хлопках в районе. «Аж картина упала со стены», написала участница сообщества «Юбилейный квартал и Шуваловский» в соцсети «ВК».

Звуки, напоминающие хлопки, раздались, по словам читателей, около Парашютной улицы, а отчеты о пропавшем электричестве затем стали поступать не только из «Юбилейного квартала», но и с Комендантского проспекта, Планерной, Маршала Новикова и Авиаконструкторов.