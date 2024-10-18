РПЦ поддержала запрет идеологии чайлдфри, но напомнила про монашество

Законопроекты о запрете идеологии чайлдфри поддержала Русская православная церковь (РПЦ), отметив, что необходимо учесть монашеский образ жизни. Мнением 18 октября поделилась руководитель правового управления Московской патриархии игуменья Ксения (Чернега), пишет ТАСС.
«Данные законопроекты заслуживают поддержки, поскольку они позволят очистить информационное пространство от пропаганды абортов и деструктивного репродуктивного поведения», — говорится в сообщении.
Ксения Чернега выразила опасение, что под запретом окажется распространение информации о монашестве и монашеском образе жизни, исключающем деторождение.
Законопроект, запрещающий пропаганду идеологии чайлдфри в России, приняли депутаты Госдумы в первом чтении 17 октября. Запрет в том числе касается кино и рекламы.
За публичные призывы к отказу рожать детей законопроектом предусмотрены штрафы. Обычным гражданам, пропагандирующим подобную идеологию, придется заплатить до 400 тысяч рублей. Для должностных лиц эта сумма увеличена в два раза — штраф может достичь 800 тысяч рублей. Больше всего за призывы к отказу от деторождения будут наказывать юридических лиц. Для них предусмотрен штраф до 5 миллионов рублей.
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