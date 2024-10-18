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Авто Город Достоевский в VR и мистика потеснят водителей на Васильевском острове и Петроградке

Достоевский в VR и мистика потеснят водителей на Васильевском острове и Петроградке

Съемки фильма про Федора Достоевского и продолжения мистического сериала «Черное облако» добавят ограничений движения в Петербурге в ближайшую неделю. Первые вступят в силу уже в выходные.

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Для съемок биографической картины «Достоевский. 360» 19 октября с полуночи и до 23:59 закроют движение транспорта и запретят парковку в Академическом переулке от 8-й линии В. О. до 7-й линии В. О., сообщает пресс-служба комитета по транспорту. Также остановка транспорта будет запрещена на 7-й линии В. О. от Бугского переулка до набережной Лейтенанта Шмидта.

Как сообщается на портале СПб ГБУДПО «Институт культурных программ», картина будет представлять собой пятисерийный фильм, снятый с применением технологий виртуальной реальности. Посмотреть его можно будет как через VR-шлем, так и на обычных экранах в кино или дома. Фильм планируют распространять бесплатно.

А на рабочей неделе уже в Петроградском районе ограничений добавят съемки сериала «Черное облако 2». С полуночи 22 октября до 23:59 25 октября сузят проезжую часть на нечетной стороне улицы Профессора Попова от Каменноостровского проспекта до Вяземского переулка. Также с 00:00 до 08:00 на этом участке запретят парковаться.

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Петербург Ограничения движения транспорта Перекрытия движения
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