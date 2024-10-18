«Мы просто другие». Что происходит на сеансах исцеления доктора Коновалова

Купить билет на первый ряд не удалось: «Ну откуда, с июля продаем». Кассир «Гармонии» — единственного места, где можно приобрести билет на «учебные сессии» Сергея Коновалова, объясняет, что максимальная цена — 8 тысяч рублей — людей не останавливает. За 7 тысяч — немного дальше от сцены комплекса «Арена» нашелся. Оказалось, это и не билет вовсе — абонемент на пять сессий. Они продлятся до 20 октября.

С тех пор, как лечебные лекции Коновалова «изгнали» из «Юбилейного», «Гармония» ютится в подвальном помещении на 5-й линии Васильевского острова — скромно. В нем — три стеклянных шкафа с работами Сергея Коновалова и стена, увешанная грамотами. Некоторые фамилии и организации удивляют.

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От метро «Крестовский остров» до «Арены» язык довел легко. Стоило только спросить про транспорт, как первая встречная женщина ответила: «На Коновалова? Вон тот автобус». Валидаторов в нем не видно. На вопрос: «Где оплачивать проезд?» — пассажиры с благодарностью просветили: «Бесплатный проезд наш Сергей Сергеевич сделал». Автобус тронулся, когда заполнился под завязку людьми в возрасте 60+. То, что таких автобусов к комплексу прибыл не один десяток, стало понятно на месте. Несмотря на то, что народ не кучковался в холле в ожидании начала (большинство людей торопились в зал), это было явно не малолюдное мероприятие. У прилавка с книгами и буклетами — огромная очередь.

Просто Учитель

У кассы в «Гармонии» висело объявление: «Вход в зал за два часа до начала». В зале на 7 тысяч мест — аншлаг. Есть с кем поговорить. Но мои попытки наладить общение безуспешны: люди сидят, раздвинув ноги, развернув ладони вверх, с задранной головой. Даже если глаза не закрыты, не отвечают даже на безобидный вопрос: «Какой у вас ряд?» Нашла сама, и полчаса пришлось разглядывать экран, на котором то и дело сменялись надписи: «Начинается XXXV год информационно-энергетического учения», «Мы продолжаем движение в глубины миров Вселенной», «Входим в информационное поле Вселенной», «Работает сфера»… Еще — благодарности: «Перестала чувствовать сердце, ушла тяжесть из груди», «Кишечник стабилизирует работу», «Геморрой не проявляет себя».

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На сцене — белый рояль. Один раз за почти двухчасовую сессию за него сядет маэстро Коновалов.

Зачем входить в зал за два часа до начала, стало понятно, когда на сцену «Арены» вышел доктор Коновалов. На этот раз он, правда, называл себя Учителем — послышался отсыл к Иисусу Христу, особенно на фоне слайда, где «энергия» из Вселенной движется сквозь Коновалова на зрительный зал. Но нет: «У меня статус сегодня — учитель, не доктор. И ваш статус — не пациенты, а слушатели и студенты». Просто Учитель.

Пространство преломилось. Все в шоке

Когда Сергей Коновалов вышел на сцену, все встали, некоторые воздели руки к небу. Обращаясь к ученикам, он на самом деле разъяснял правила игры новичкам. По словам Коновалова, за несколько часов до прихода учеников зал окутывает сфера информационной Вселенной и разные по содержанию сферы: «Вы входите в зал, вы не отвлекаетесь, в зале полная тишина. Еще до выхода доктора никаких разговоров, потому что идет… назовем это контакт каждого из вас с высшим миром Вселенной».

Для установления «контакта» как бы и нужно входить в зал не за 30 минут, не за 10 минут, а хотя бы за час. «Вот Москва. В последний наш сеанс настолько преломилось пространство, что время исказилось. То есть у нас сессия была не два часа, а три часа. А с учётом того, что многие слушатели зашли в зал за два часа, многие выходили через пять часов. И когда мои помощники подошли, говорят: „Доктор, никто в зале не осознал, что прошло пять часов“. Все были в шоке. То, что здесь происходит с нами, — это не чудеса исцеления, это не чудеса выздоровления. Это наша работа».

Когда после предисловий перешли к делу, стало понятно, что надо было за буклетом постоять в очереди. Гуру велит: «Берём буклет. Он закрыт. Открываем. Вдох. Закрыли. И дышим спокойно, укладываем рядом. Ладошки перед вами, смотрят вверх. Это готовность к входу». Во Вселенную. Я достала распечатанное на листах А4 недописанное интервью, сложенное пополам, вдохнула вместе со всеми и огляделась: все видят, что я тут белая ворона с белым «буклетом», а не разноцветным? Кажется, никому до меня нет дела. А из динамика: «Это совершенно иное состояние мира, которое включает, естественно, тело наше физическое и включает девять высших тел каждого из нас».

«Не старайтесь что-то понять. Это невозможно»

Нет, ну я оказалась, конечно, совершенно не подготовлена к этим чудесам. Будто бы и знала, что должно происходить, но растерянность не исчезала. Еще не отпускали опасения: что окружающие признают во мне самозванку и изгонят из своего сообщества. К счастью, все увлечены учителем и собой. Открыли / закрыли буклеты, «вошли». На экране — тот самый слайд с Коноваловым, через которого из сферы Вселенной энергия проникает в зал. «Сфера доктора — это не человек, который стоит перед вами. Это информационная сфера одного из высших миров, проявленной частью которого является доктор, стоящий перед вами, — говорит Учитель. — Но работает не доктор, работает сфера, которая насыщена и продолжает насыщаться многочисленными программами восстановления мира человека».

Хорошо, что можно не изводиться в попытке понять, что происходит, — Коновалов разрешает и даже настаивает: «Не старайтесь что-то понять. Это невозможно. Мы другие, мы не хуже, не лучше, мы просто другие».

«Вдох через определенные тоннели, дышим спокойно, рученьки на сердце, соединяя себя с высшим миром Вселенной, в котором, естественно, огромное количество различных сфер, которые я обозначаю образами людей» — эти высшие сферы Коновалов называет по именам, которые придумал не он, а Вселенная. «Исида, Афина. Афина — это высший мир, который непосредственно выделяет, выходит из Абсолюта. По сути, это Бог. Афина. Исида идёт следующей по иерархии, и она имеет это имя во всей бесконечной Вселенной». И не следует думать, что это имена богинь древних Греции и Египта. Это не те богини — в версии Коновалова. Это другой — высший мир.

«Прыжок сознания» в бездну

Последовала команда сложить руки так, будто держишь в руках шар: «Вы чувствуете сферу, поверхность шара в своих ладошках. При этом вы понимаете, что это не материя, что там никакой физики нет, но вы чувствуете. Потому что информационный мозг, соединенный с информационными мирами и соединенный с определенными структурами организма, дает вам эти ощущения».

Коновалов призывает встать всех, кто почувствовал шар в своих руках. Сидящих остались единицы. «Вы мои родненькие! Вот это доказательство того, что вы вошли не просто в зал физический, а вы вошли в сферу. Если вы не чувствуете сферу, но у вас есть покалывания в пальцах — прямо миллионы иголочек впиваются в пальчик, тоже встаем, присоединяемся к нам. Молодцы».

Сели. «Рученьки вновь перед вами, ладошки смотрят вверх, миры Вселенных проявляют себя все более и более отчетливо. Мы входим в бездну через невидимый тоннель. И совершаем невиданный прыжок своего сознания».

Всё это, в соответствии с учением Коновалова, сохраняется с нами и в последующие дни, недели и месяцы: «Информационный мир восстанавливает наш организм на молекулярном и генетическом уровне. Да, мы идём за доктором, да, мы идём за учителем, но каждый идёт по своей дороге». Что это значит, уже после «сессии» объяснила мне девушка, которая привозит из другого региона свою мать на все сеансы в «Арену» (они проводятся 3-4 раза в год; предыдущий был в июле, следующий анонсирован на март). Между ними — без «физического присутствия доктора» — каждый должен слушать его музыку, жить с буклетом (хоть под подушкой, хоть под матрасом, хоть к больному месту приложенным). И читать книги Коновалова, он уже много их написал. Вчера топил за последнюю, цена — 1000 рублей: «Надеюсь, что в зале нет ни одного человека, кто не вник бы в книгу „Источник“».

Если зубы чешутся, идет восстановление

К моменту, когда все погрузились во Вселенную, была запущена программа снижения давления. Коновалов сообщил, что он кардиолог и что давление не должно быть стабильным, мол, это аномалия. Похвалил себя за работу с учениками над сосудами и эндотелием, ведь, многие благодаря этому во время эпидемии коронавируса не заболели. «Система головного мозга, полушария, подкорковые структуры, продолговатый мозг и так далее. Здесь, особенно в системе нейронов, нередко возникают определенные процессы, которые приводят к тому, что возникает очаг. Его не выявить никакими современными приборами, но именно он удерживает синдром гипертонии».

Ну и пошла «программа восстановления»: «Итак, вы чувствуете в системе головного мозга плотность определенная, нейронная. С кем это происходит? Встаем прямо с сосудом (бутылкой с водой. — Прим. ред.). На уровне сердца его держим. Если у вас вот в этой зоне жар, тепло, тоже можете вставать».

Дальше все должны почувствовать глаза: кто-то сетчатку, кто-то яблоко, кто-то нерв глазной. «Вы почувствовали? Встаем. Систему продолговатого мозга почувствовали? Встаем».

Ну и по нисходящей: внутреннее ухо, пазухи носа, нижняя челюсть, корни зубов — «участок, где они расположены, чешется». Если высокое давление было, оно нормализовалось: «Голова ясная, легкая, так хорошо, как никогда. Все делаем вдох, дышим спокойно, открываем бутылочку — глоточек-два глоточка. Идет восстановление».

«Обозначила себя щитовидная железа»

Дальше — больше: «мощнейшее давление, организм реагирует», бутылки держим на уровне сердца, но можно не вставать, «потому что у вас еще кое-где обозначится». И пошло: «обозначила себя щитовидная железа», обозначили себя сердце, печень, поджелудочная…

«Диагностика организма, это пробуждение патологических группировок клеток, которые являются источником и провоцируют развитие заболевания. Диагностика в нашей современной, насыщенной технологическими приборами медицине, выявляет не источник, она выявляет поражение того или иного органа, а мы выявляем источник. Вот, у вас обозначилась селезенка. Удивительно, да? Вот и она родненькая отреагировала. Почки обозначились. Кишечник обозначил себя. Спиной мозг на определенных уровнях себя обозначил. Ещё некоторые участки тканей или какой-то орган себя обозначил, который я не назвал. Все, кто держит бутылочки, сейчас встаем. Это, мои родненькие, совершенно новый уровень взаимодействия каждого из вас с высшей сферой, с высшим миром. Вы почувствовали внутреннее сердце?»

Интересно, что сказал бы врач на этой «учебной сессии», даже начинающий? Скулы сводит от этой «медицины Вселенной»: «От брюшной аорты идет бифуркация крупных тазовых артерий. Артерии почек почувствовали? Они отходят от брюшной аорты перпендикулярно. Почувствовали пульсацию артерий в ногах, в руках, в пальчиках рук в пальчиках, ног. Мочки ушей у шеи прямо пульсируют, горячие стали. Буклет закрыт. Вдох. Раскрыли. Выдох. Не дышать. Закрыли буклет. Дышим спокойно. Буклет рядом».

«Губы наполняются живительными молекулами»

На сессии 17 сентября Коновалов пообещал начать «вводить определенную информацию в буклет, восстанавливающий красоту». Нужно вложить в буклет (июльский) свою фотографию, «на которой вы себе нравитесь». Тем, кто прибыл из других регионов без фотографии, сложнее — «будем вносить ваше изображение через вашу память в зону буклета». А чтобы уже не терять время даром, красотой можно заняться сразу: «Ручки опустили вниз, расслабились, мои дорогие, и сейчас работаем с нашим лицом, с нашей шеей. Я рекомендую вам закрыть глазки. Конечно, вы можете быть с открытыми на здоровье, но вы помните, какой огромный ресурс забирают глаза? А сейчас вот лобик разглаживается, все ткани, кожа, подкожная печатка, фасция, нервные волокна, рецепторы восстанавливаются, глазная клетчатка, орбитальная клетчатка, лицо. Разглаживание идет, губы наполняются живительными молекулами. Натягивается шея, платизма — вы чувствуете, как натягивается эта мышца, которая демонстрирует возраст, сморщиваясь, а сейчас она разглаживается. Ваши глазки закрыты, вспомните себя красивой, красивым. Некоторые считают, что вы были красивы в 20 лет, кто-то считает — в 30, кто-то даже в 40 — на здоровье! Сконцентрируйте себя на этом».

Еще в начале сессии Коновалов объявил: «Наша тема — красота». Потому что обнаружил за несколько лет, что у его последователей возрождается внешняя красота, как «отражение восстановления несомненно физиологических систем, клеточек». По его словам, после московской сессии 800 человек на форуме «тотально констатировали восстановление внешней красоты». Он озвучил статистику, по данным прошлых сессий: «уход седины 27%, морщину — 51%, восстановление кожи — 53%, другие признаки физиологического омоложения — 57%. Что такое физиологическое омоложение? Ушел птоз вверх, ушли отеки лица, восстановился тонус мышц лица, губ, области шеи, платизма, зоны декольте, подбородка. И всё это происходит и будет происходить потом, когда доктор скажет. Это начинает происходить сейчас. И оно продолжается с июльской сессии».

После того, как все подержали бутылку с водой перед лицом, пить не рекомендовал, велел дома смочить салфетку и приложить к лицу и шее.

Живая вода

Расстроилась я, конечно — воду-то не прихватила с собой. Сердобольные женщины на выходе объяснили: «Вода насыщается энергией — что идёт на сеансе, то и насыщается. Завтра возьмите с собой, насытится, а дома можете лонгировать, лонгировать на буклете». Я выпучила глаза. «Ой, ну просто на буклет поставьте насыщенную воду и обычную, в пустую воду-то все и перейдет», — пояснили вполне доброжелательно. И добавили, что если где поранишься, то этой водичкой протрешь, через 20 минут все и заживет.

Источник: читатель «Фонтанки»







Буклет я купила после сеанса — 200 рублей штука. К чему приложить, еще не придумала. Соседка по очереди выглядела счастливой, я спросила: «Вы на все сессии Коновалова ходите?», она согласно кивала, отрицала, что это психологический эффект и уговаривала не анализировать. «Просто читайте книги. Читайте, читайте. Даже если не понимаете, читайте. Все придет». На вопрос, как пользоваться буклетом, ответ тот же: «Читайте». В интернете, говорит, этого нет. Список литературы, который представлен в холле — на вскидку, тысяч на 10.