1 км за час. На фоне ремонта на КАД парализовало юго-западные пригороды Петербурга

Из-за дорожных работ утром 18 октября образовалась пробка на внешнем кольце КАД в районе Новоселья и Волхонского шоссе. Жители окрестных районов пытаются объехать её и образуют заторы на Аннинском и на обоих красносельских шоссе.

«Новоселье, Аннино, Торики заблокированы из-за ремонта на КАД. Отвезла сына в школу и стою в пробке уже час, хотя обычно за десять минут приезжаю. Расстояние 1 км уже час еду», — рассказывает читательница «Фонтанки» Майя.

Напомним, с 14 по 20 октября на внешнем кольце КАД между Красносельским и Таллинским шоссе закрыты вторая и третья полосы движения с 83-го по 80-й километр. Кроме того, с 18 по 23 октября по ночам, с 00:00 до 6:00, на 80-м километре КАД полностью перекрывают съезд с внешнего кольца на Таллинское шоссе и проезд по Волхонскому шоссе в направлении из Пушкина к Таллинскому шоссе, проспекту Маршала Жукова и внутреннему кольцу КАД.