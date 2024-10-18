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Авто Происшествия 1 км за час. На фоне ремонта на КАД парализовало юго-западные пригороды Петербурга

1 км за час. На фоне ремонта на КАД парализовало юго-западные пригороды Петербурга

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6 комментариев

В необычных пробках стоят второй день автомобилисты в юго-западных пригородах Петербурга, на КАД и на Красносельском шоссе.

Из-за дорожных работ утром 18 октября образовалась пробка на внешнем кольце КАД в районе Новоселья и Волхонского шоссе. Жители окрестных районов пытаются объехать её и образуют заторы на Аннинском и на обоих красносельских шоссе.

«Новоселье, Аннино, Торики заблокированы из-за ремонта на КАД. Отвезла сына в школу и стою в пробке уже час, хотя обычно за десять минут приезжаю. Расстояние 1 км уже час еду», — рассказывает читательница «Фонтанки» Майя.

Напомним, с 14 по 20 октября на внешнем кольце КАД между Красносельским и Таллинским шоссе закрыты вторая и третья полосы движения с 83-го по 80-й километр. Кроме того, с 18 по 23 октября по ночам, с 00:00 до 6:00, на 80-м километре КАД полностью перекрывают съезд с внешнего кольца на Таллинское шоссе и проезд по Волхонскому шоссе в направлении из Пушкина к Таллинскому шоссе, проспекту Маршала Жукова и внутреннему кольцу КАД.

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Комментарии
7
-4*
1 час
беглов, это позор! Каждый год пилят!
282240743
1 час
Мучийтесь рабы и люди с низким доходам, тут вам не здесь.
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