Съезд с КАД на Таллинское и кусок Волхонского шоссе перекроют на неделю

С 18 по 23 октября по ночам, с 0:00 до 6:00, на 80-м километре КАД будут полностью перекрывать съезд с внешнего кольца на Таллинское шоссе, сообщает 10 октября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Одновременно перекроют проезд по Волхонскому шоссе в направлении из Пушкина к Таллинскому шоссе, проспекту Маршала Жукова и внутреннему кольцу КАД.