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Происшествия Гладков опроверг информацию о заходе украинских сил в Журавлевку

Гладков опроверг информацию о заходе украинских сил в Журавлевку

1 294
2 комментария

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 18 октября сообщил, что село Журавлевка Белгородского района находится под «абсолютным контролем» ВС РФ.

«Хотел кратко прокомментировать обстановку в Журавлевке Белгородского района. Напомню, она сложная у нас с 22 февраля 2022 года. Сейчас находится под абсолютным, на сегодняшний день, на сегодняшний час, находится под абсолютным контролем ситуации нашими военными», — сказал губернатор.

Таким образом он опроверг информацию о заходе украинской диверсионно-разведывательной группы на территорию села, отмечает ТАСС.

Кроме того, Гладков рассказал, что скончался житель села Устинка, получивший ранения неделю назад.

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Комментарии
2
Слава России!
10 минут
напоминает доклады чиновника про пожары из камеди клаб, паники нет, всё под контролем.
Snow*
8 минут
"абсолютный контроль на сегодняшний час"- вот это я понимаю, контроль ситуации и стабильность!
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