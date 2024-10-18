Гладков опроверг информацию о заходе украинских сил в Журавлевку

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 18 октября сообщил, что село Журавлевка Белгородского района находится под «абсолютным контролем» ВС РФ.

«Хотел кратко прокомментировать обстановку в Журавлевке Белгородского района. Напомню, она сложная у нас с 22 февраля 2022 года. Сейчас находится под абсолютным, на сегодняшний день, на сегодняшний час, находится под абсолютным контролем ситуации нашими военными», — сказал губернатор.

Таким образом он опроверг информацию о заходе украинской диверсионно-разведывательной группы на территорию села, отмечает ТАСС.

Кроме того, Гладков рассказал, что скончался житель села Устинка, получивший ранения неделю назад.