Бывшего председателя банка «Открытие» объявили в розыск

Дмитрий Ромаев, бывший председатель правления «Открытия», обвиняется в растрате. Следствие объявило его в федеральный и международный розыск.

Уголовное дело возбуждено по статье о растрате группой лиц в особо крупном размере, пишет 17 октября РБК со ссылкой на источники. Ромаеву заочно предъявлено обвинение.

Он был на руководящих должностях в «Открытии» с 2013 по 2017 год.

В августе этого года заочно был арестован основатель «Открытие Холдинг» Вадим Беляев. Его обвинили в мошенничестве по делу банка «Траст», который входит в холдинг.