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Общество Бывшего председателя банка «Открытие» объявили в розыск

Бывшего председателя банка «Открытие» объявили в розыск

1 917
2 комментария

Дмитрий Ромаев, бывший председатель правления «Открытия», обвиняется в растрате. Следствие объявило его в федеральный и международный розыск.

Уголовное дело возбуждено по статье о растрате группой лиц в особо крупном размере, пишет 17 октября РБК со ссылкой на источники. Ромаеву заочно предъявлено обвинение.

Он был на руководящих должностях в «Открытии» с 2013 по 2017 год.

В августе этого года заочно был арестован основатель «Открытие Холдинг» Вадим Беляев. Его обвинили в мошенничестве по делу банка «Траст», который входит в холдинг.

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Комментарии
2
Слава России!
1 час
по срокам давности+паллет нала и будет чист.
Pilat
57 минут
Да не может такого быть! Банкиры, это ведь кровеносная система экономики! Кажется так нам говорили с высоких трибун?
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