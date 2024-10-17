Львов, убивших человека в парке «Тайган», усыплять не будут

Трех львов, растерзавших женщину в крымском сафари-парке «Тайган», усыплять не будут. Об этом сообщает 17 октября РИА Новости со ссылкой на директора зоопарка Олега Зубкова.

«Усыплять львов не будем, потому что они хищники и остаются хищниками, не прощая наших человеческих ошибок, они действуют по своим инстинктам и правилам. С львами никто ничего делать не будет», — сказал Зубков.

Он подчеркнул, что причиной трагедии стал человеческий фактор. Как уже писала «Фонтанка», по данным СК, сотрудница вошла в клетку к хищникам для уборки, но не закрыла засов двери между наружным и внутренним вольерами. Это была управляющая парком и директор зоопарка «Сказка» в Ялте Леокадия Перевалова. Она работала в зоопарке почти 17 лет и была самым опытным кипером, прошла путь от простого рабочего до управляющего.

ЧП произошло днем 16 октября. Семье погибшей обещают помощь.

«Любая всесторонняя помощь семье будет оказана. В том числе с организацией похорон», — сказал Зубков РИА Новости.

«Тайган» — частный парк львов, находящийся в Белогорском районе Крыма. В нем свободно проживают около 60 львов, включая редких белых, более 50 тигров, сотни других животных, коллекция хищников — крупнейшая в Европе. В момент нападения парк полноценно функционировал, внутри находились посетители, но как самой трагедии, так и криков никто не слышал. В вольере содержались две взрослые львицы и лев, которых год назад привезли из Мариуполя. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда, повлекших по неосторожности смерть человека (часть 2 статьи 143 УК РФ).