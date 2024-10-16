Нет ни земли, ни склада, ни права там находиться. В Wildberries объяснили, почему команду «ВБ Девелопмент» не пустили на склад в Шушарах

Wildberries расторгла договор с фирмой Владислава Бакальчука «ВБ Девелопмент» в одностороннем порядке, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ 15 октября.

Напомним, что накануне гендиректор «ВБ Девелопмент» анонсировал пресс-тур на складе маркетплейса в Шушарах. Татьяна Ким (экс-Бакальчук) назвала его незаконным. По итогу руководителя компании-генподрядчика по строительству складов Дениса Кузнецова не пустили на территорию объекта. Гендиректор рассказал, что Wildberries не могли расторгнуть договор с «ВБ Девелопмент» в одностороннем порядке — либо обоюдно, либо через суд.

У Wildberries другая позиция на этот счет. В пресс-службе объяснили, что генподрядчик нарушил сроки и «безосновательно» приостановил строительство, поэтому, чтобы возобновить работы, компания расторгла договоры технического заказчика — направила уведомления в адрес «ВБ Девелопмент» и фирма эти уведомления получила. Более того, Wildberries не передавала «ВБ Девелопмент» земельные участки для целей работ — соответствующие акты не составлялись и не подписывались.

Wildberries ссылается на гражданский кодекс: по ст. 782 п. 1 и по ст. 717 застройщик как заказчик услуг по договору вправе отказаться от его исполнения, а иное договором с «ВБ Девелопмент» не было предусмотрено. Так что, как заявили в пресс-службе, Wildberries на законных основаниях расторгла договор, а «ВБ Девелопмент» в свою очередь вправе потребовать возмещения убытков и оплаты оказанных услуг, но не могут препятствовать реализации прав собственника на пользование земельным участком.

Иными словами, в Wildberries подчеркнули, что «ВБ Девелопмент» не имеет никаких прав ни на земельный участок, ни на объект строительства, ни на нахождение на его территории.

Репортаж с места событий — как руководство «ВБ Девелопмент» не пускали на склад в течение четырех часов — читайте на сайте «Фонтанки».

В сентябре Владислав Бакальчук заявил, что Wildberries заморозила реестр платежей подрядчикам на сумму 1 млрд рублей, в итоге строительство более чем 30 складов было остановлено. Тем временем в Wildberries рассказали, что перечислять деньги подрядчикам перестали из-за долгов «ВБ Девелопмент» перед головной компанией на сумму более 30 млрд рублей. Тогда в пресс-службе маркетплейса «Фонтанке» рассказали, что фирма Бакальчука не выполняет обязательства по ранее заключенным контрактам и ООО «РВБ» (объединенная компания Wildberries и Russ) рассматривает вопрос о передаче всех обязательств «ВБ Девелопмент» другому подрядчику. Владислав Бакальчук назвал заявления ООО «РВБ» «информационной войной».