Здесь будет город-склад. Полиция не помогла Бакальчуку попасть на свою стройку в Шушарах

Источник: Милена Солдатенко / «Фонтанка.ру»







Команда Владислава Бакальчука снова попыталась зайти в помещения Wildberries, на этот раз — без стрельбы, жертв и подчеркнуто «в правовом поле». Вышло что-то странное. «Фонтанка» наблюдала, как в день рождения основательницы Wildberries в Шушарах ничего не произошло и как поведение сторон изменилось после стрельбы в Москве.

Накануне был анонсирован пресс-тур на склад Wildberries в Шушарах, эту поездку Татьяна Ким (экс-Бакальчук) назвала незаконной. Гендиректора фирмы «ВБ Девелопмент», очень ожидаемо, не пускали на склад, который он же и строил, но так и не достроил. Единственным результатом четырехчасового противостояния стало заявление об этом в полицию. Смысл этого остался не до конца понятным.

В назначенное время в назначенном месте журналистов ждали гендиректор «ВБ Девелопмент» Денис Кузнецов и пять машин полиции. По традиции, правоохранителей вызвали обе стороны — наряд от Wildberries приехал первым. Тем не менее никаких кавказцев, боевиков и оружия — московской трагедией в Шушарах и не пахло. Руководитель пришел в скромной компании исполнительного директора, руководителя проекта, который склад в Шушарах строил, и адвоката Заура. Фамилию Заура журналистам так и не сказали.

Источник: Милена Солдатенко / «Фонтанка.ру»







— Все эти люди еще вчера спокойно проходили через это КПП, и никаких противодействий, тем более в таком объеме, не было, — утверждает гендиректор. Более того, по его словам, еще полчаса назад полиции и близко не было, а его сотрудники спокойно прошли на территорию склада — на работу. Теперь, заявил Денис Кузнецов, их не впускают. Сам гендиректор последний раз был на складе в Шушарах около месяца назад.

Печально известны и место, и компания. Напомним, что последняя попытка команды Владислава Бакальчука закончилась стрельбой — в московском офисе Wildberries 18 сентября. Тогда погибли два охранника офиса, пострадали еще семеро — в том числе сотрудники правоохранительных органов. Этим и объяснимо скопление полицейских машин — опасаются второй Москвы. Гендиректор успокаивает:

— Было заявление, что мы приедем сюда с чеченцами и будем захватывать объект силой. Но мы не рейдерская компания. Я сюда приехал не для того, чтобы захватить этот склад, — он по бумагам и так мой. Все эти конструкции, которые стоят за площадкой, на моем балансе находятся, потому что Wildberries у меня еще работы не принял. А меня туда просто не пускают.

Один из первых вопросов от журналистов — где же Владислав Бакальчук? На это гендиректор отвечает: «Он занят». Позже в разговоре с корреспондентом «Фонтанки» Денис Кузнецов подтвердит, что Владислав знает о том, что на площадке склада в Шушарах проходит пресс-тур. А пока собираются все правоохранители, чтобы не терять время, руководитель объясняет, как всё это время была устроена работа «ВБ Девелопмент» и почему его обязаны пустить на территорию.

— Площадка перекрыта сотрудниками охранного предприятия, которые почему-то взялись охранять мою строительную площадку. Если сейчас кто-то споткнется и сломает ногу, по всем документам нести ответственность на площадке буду я. Объект не принадлежит компании Wildberries, им принадлежит только земельный участок. Оплату работ и закупку материалов осуществляла «ВБ Девелопмент».

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В течение пяти лет система работала таким образом: фирма Владислава Бакальчука получала от Wildberries заказы формата «мы хотим склад в таком-то регионе», «ВБ Девелопмент» проводили весь комплекс работ — от поиска участков до получения разрешения на ввод в эксплуатацию, а Wildberries согласовывали и оплачивали. Де-юре «ВБ Девелопмент» — отдельная компания, но для оптимизации процессов в свое время было решено, что бухгалтерия и кадровые вопросы находятся в ведении общей структуры Wildberries, подчеркнул Кузнецов.

В начале сентября система дала трещину: проблемы семейные и юридические доползли и до фирмы-подрядчика. Wildberries заморозила реестр платежей подрядчикам компании «ВБ Девелопмент» на 1 млрд рублей. Тогда компания объяснила это решение тем, что строители не исполняют обязательства по договорам и задолжали маркетплейсу 30 миллиардов. Как итог, строительство складов было приостановлено «от Крыма до Владивостока». У Дениса Кузнецова — своя версия событий:

— Я отказался подписывать договор подряда, который пропихивали сотрудники ООО «ВБ Инжиниринг»: он на 130 млн превышает рыночную стоимость контракта. Это касалось площадки в Саратове. Я категорически отказался, так как считаю, что это схемы вывода средств из компании. На следующий день выплаты заморозили. Вопросов по качеству нам не приходило. Они их подняли, хотя прекрасно понимают, что такое дебиторская задолженность в строительстве в разгаре сезона. Мы по авансам субподрядчикам перед Wildberries отчитались. Я считаю свои обязательства перед Wildberries выполненными.

Остановились и работы на складе в Шушарах; его, по словам гендиректора, могли сдать в эксплуатацию уже в конце октября. В итоге проект, который эксперты оценивали в 8 млрд рублей, поставили на паузу, хотя работы по восстановлению здания после пожара почти завершились. Видео, как сейчас выглядит склад изнутри, «Фонтанке» предоставила пресс-служба «ВБ Девелопмент». Сотрудники утверждают, что кадры были сделаны пару дней назад.

Источник: предоставлено «ВБ Девелопмент»

О том, как склад в Шушарах возрождался из пепла, Денис Кузнецов вспоминает почти с нежностью:

— Мы приехали сюда 13 января, когда этот склад еще горел, и, стоя с Владиславом Сергеевичем, приняли решение, что мы его восстановим. <…> Был один очень хороший план: хотели нарисовать феникса [на складе после пожара].

Этот же образ использовала и Татьяна Бакальчук, когда в августе рассказывала об очередном этапе стройки: «Планируем завершить все работы уже в октябре этого года. Шушары возродились, как птица феникс».

При этом в Wildberries «Фонтанке» рассказали, что строительство «коробки» объекта уже завершено по плану, а сейчас идет внутренняя отделка и монтаж коммуникаций.

Продолжается заминка: пропускать гендиректора за забор не планируют. Денис Кузнецов утверждает, что «оппоненты» ссылаются на то, что расторгли с ним договор. Кузнецов настаивает: не имели права — в договоре технического заказа не предусмотрено расторжение в одностороннем порядке. Либо по обоюдному согласию, либо через суды, а ни одного искового заявления «ВБ Девелопмент» не получали, заявил он.

— Тут закопаны деньги, за которые я как генеральный директор отвечаю лично. Wildberries не имеет права пользоваться этим объектом, пока мы либо не расстались, либо не продолжили строительство и не получили разрешение на ввод в эксплуатацию.

Прокомментировал Денис Кузнецов и недавний иск от «ВБ Девелопмент» к его владельцу: получилось, что Владислав Бакальчук подал заявление против самого себя. «Сейчас происходит разбирательство, выясняем, кто осуществил это действие. Это точно не мое действие, я вам гарантирую, и не тех работников, кто сейчас работает. Мы запросили рассмотрение материалов дела в арбитражном суде», — заявил он.

Наконец начались переговоры с полицией — Кузнецов и его адвокат Заур пытаются выяснить, пропустят их на территорию склада или нет. Правоохранители отвечают уклончиво: дождемся уполномоченного представителя полиции, а там видно будет. В словах обеих сторон между строк читается московский след: гендиректор и его команда раз за разом повторяют, что действуют и будут действовать в правовом поле, полиция — что главное не допустить нарушений в части охраны общественного порядка.

Пока переговоры были в режиме ожидания, участники обеих сторон со скучающим видом бродили у склада по разные стороны забора. Разрядил обстановку мелькнувший на горизонте грузовик Ozon — синее авто с лого, к которому «дикие ягодки» явно не имеют никакого отношения, подъехало к воротам, чуть постояло, развернулось и уехало. Как сейчас говорят, чуть не зашли не в ту дверь.

Источник: Милена Солдатенко / «Фонтанка.ру»

Приезжает участковый, Денис Кузнецов вместе с полицией заходят в «переговорную» — в машину, чтобы руководитель объяснился и предоставил документы, по которым его на территорию склада должны пустить. Из автомобиля гендиректор выходит с предупреждением — не совершать никаких неправомерных действий. «Если я сейчас разгонюсь на машине и снесу забор, подойду, начну к кому-то приставать или бить, это будет неправомерно. Сотрудники для этого здесь и находятся — чтобы не случилось массовых драк. Хотя мы приехали втроем, никаких сопровождающих господ, чеченцев и боевиков с нами нет», — объясняет он.

Всё это время за ограждением в линию стоят сотрудники службы безопасности и, внезапно, трактор. Интересуюсь у единственного охранника, который караулит с внешней стороны забора, для чего это ковш почти в ворота упирается. Он объясняет: надо вывезти мусор.

— И мы мешаем?

— Да.

– А вы боитесь, что вы ворота откроете, и тут же забегут?

— А мы боимся.

Наконец участковый с двумя мужчинами, которых назвали представителями Wildberries, пошли за разъяснениями и документами уже к другой стороне — за забор. Пробираются через сотрудников МВД и щель в калитке — один из сотрудников полиции провожает их со словами: «Давайте не будем создавать ненужные переживания. Видите, мы уже со всех сторон в центре внимания» — и показывает на журналистов.

Когда ворота закрываются, гендиректор начинает рассказ о тех, кто оказался по ту сторону баррикад. Оказалось, что на полях этой гражданской войны нашлись перебежчики:

— Один из них — мой бывший сотрудник, он возглавлял юридический отдел. У него лично в трудовом договоре был пункт — в течение трех лет он не может совершать действия, которые могут нанести компании ущерб. 24 сентября он уволился по собственному и устроился в ООО «ВБ Инжиниринг» вместе со всеми сотрудниками отдела. Лично он останавливал эти стройки.

Кузнецов показывает журналистам договор и заявляет: пока объект не введен в эксплуатацию, он остается техническим заказчиком со всеми вытекающими юридическими последствиями.

«Мы не против уйти, но это делать нужно в правовом поле. Подаются исковые заявления в суд, предъявляют нам претензии, суд назначает судебно-строительную экспертизу, сюда приезжают эксперты, фиксируют, что сделано, что не сделано, и уже после суд выносит постановление или определение. Но коллеги на это не идут. За месяц криков о том, что они расторгли с нами договор, ни одного искового заявления не поступало», — подчеркивает он и призывает не останавливать стройку. Всего «ВБ Девелопмент» строила 5 млн квадратных метров складов, из которых 2,5 млн должны были сдать в эксплуатацию уже в этом году. Так что решение этого вопроса в интересах не только Wildberries, но и государства, утверждает гендиректор. Тут и развитие логистики, и рабочие места.

По злой иронии спустя минут десять к складу подходит женщина и с неподдельным шоком озирается по сторонам. «А я на работу хотела устроиться. У меня есть QR-код от Wildberries Job, у меня должно было быть собеседование…» — говорит она. Пока я пытаюсь объяснить, что здесь происходит и что она, вероятно, ошиблась адресом, женщина еще раз оглядывается на толпу полиции и резюмирует: «Обалдеть».

Ближе к двум часам дня, спустя четыре часа после начала «пресс-тура», калитка открывается — но не для гендиректора и его команды. Сотрудник полиции выходит со словами: «Давайте отойдем пообщаемся. Для СМИ можно сказать одно: материал проверки зарегистрирован, в рамках него проводится проверка».

Спустя время Денис Кузнецов возвращается от правоохранителей и пересказывает диалог: сотрудник полиции «оппонентов» опросил и вышел с территории.

«Никаких документов, которые мы считаем легитимными, они не предоставили. Якобы договор о расторжении с нами… Хотя этот договор должен расторгаться только по решению суда», — заявил Кузнецов. Сейчас полиция будет рассматривать документы обеих сторон и впоследствии вынесет окончательный вердикт — кого пускать, кого не выпускать.

Источник: Милена Солдатенко / «Фонтанка.ру»

Источник: Милена Солдатенко / «Фонтанка.ру»

У Wildberries на этот счет другая позиция: в пресс-службе компании «Фонтанке» рассказали, что Wildberries расторгла договоры технического заказчика путем направления уведомления в адрес «ВБ Девелопмент», и эти уведомления другой стороной были получены. Wildberries ссылается на гражданский кодекс: по ст. 782 п. 1 и по ст. 717 застройщик как заказчик услуг по договору вправе отказаться от его исполнения, а иное договором с «ВБ Девелопмент» не было предусмотрено.

Так что, как заявили в пресс-службе, Wildberries на законных основаниях расторгла договор, а «ВБ Девелопмент» в свою очередь вправе потребовать возмещения убытков и оплаты оказанных услуг, но не могут препятствовать реализации прав собственника на пользование земельным участком.

Иными словами, в Wildberries подчеркнули, что «ВБ Девелопмент» не имеет никаких прав ни на земельный участок, ни на объект строительства, ни на нахождение на его территории.

Есть еще один нюанс — у «ВБ Девелопмент» как у генподрядчика на руках есть исполнительная документация от субподрядчиков, в том числе журналы производства работ, акты скрытых работ и акты ответственных конструкций. Чтобы объект ввели в эксплуатацию, эти документы нужно предоставить в Госстройнадзор. То есть если Wildberries найдет нового генподрядчика, а «ВБ Девелопмент» вдруг эти документы ему не передаст, то, как отметил Денис Кузнецов, склад запустить не получится.

«Эта документация вся должна быть оформлена на нас, потому что журнал зарегистрирован на „ВБ Девелопмент“ в Госстройнадзоре. И без этого журнала они не смогут ввести объект в эксплуатацию», — подчеркнул он.

До того, как со склада вышли правоохранители и вынесли вердикт, к забору подошли сотрудники. Один из них сказал другому: «Так а чего здесь происходит? Мы сами не в курсе». К ним подошел адвокат Кузнецова Заур и после короткого разговора заключил:

— Подтвердили звание культурной столицы. У нас даже разборки культурно проходят.