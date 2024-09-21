«Похоронили наших ребят». Бакальчук — о смерти охранников Wildberries

Погибших в результате стрельбы в офисе Wildberries охранников Адама Алмазова и Исламбека Эльмурзаева похоронили. Об этом 21 сентября сообщила в своем телеграм-канале основательница и генеральный директор компании Татьяна Бакальчук.

Она напомнила, что вчера, когда самолет с телами погибших, приземлился в аэропорту Ингушетии, тысячи людей пришли встречать его, чтобы проститься и отдать честь.

«Гибель ребят — это огромная трагедия, не только для их семей, но и для всех сотрудников нашей компании, для меня лично, — сказала Бакальчук. — Они были самыми настоящими героями. Они с голыми руками бросились под пули и ценой своей жизни защитили жизни сотни других людей и нашу компанию».

