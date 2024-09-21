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Происшествия «Похоронили наших ребят». Бакальчук — о смерти охранников Wildberries

«Похоронили наших ребят». Бакальчук — о смерти охранников Wildberries

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4 комментария

Погибших в результате стрельбы в офисе Wildberries охранников Адама Алмазова и Исламбека Эльмурзаева похоронили. Об этом 21 сентября сообщила в своем телеграм-канале основательница и генеральный директор компании Татьяна Бакальчук.

Она напомнила, что вчера, когда самолет с телами погибших, приземлился в аэропорту Ингушетии, тысячи людей пришли встречать его, чтобы проститься и отдать честь.

«Гибель ребят — это огромная трагедия, не только для их семей, но и для всех сотрудников нашей компании, для меня лично, — сказала Бакальчук. — Они были самыми настоящими героями. Они с голыми руками бросились под пули и ценой своей жизни защитили жизни сотни других людей и нашу компанию».

Предпринимательница еще раз выразила свои соболезнования семьям мужчин. Ранее СМИ сообщали о 41-летнем Адаме Алмазове, что в прошлом он состоял в охране замминистра обороны Юнус-Бека Евкурова. 28-летний Исламбек Эльмурзаев — мастер спорта по вольной борьбе.

Стрельба в офисе Wildberries, в результате которой погибли мужчины, стала следствием корпоративного конфликта между Татьяной Бакальчук и ее супругом Владиславом. Будучи совладельцем маркетплейса (ему принадлежит 1 % в ООО «Вайлдберриз») он выступил против слияния компании с группой Russ. 18 сентября Владислав Бакальчук вместе со своими сторонниками пришел в офис компании в Романовом переулке, попытался попасть внутрь, но встретил сопротивление. Затем началась стрельба. В результате нее погибли два человека и были ранены семеро, включая сотрудников правоохранительных органов.

Бакальчуку предъявлены обвинения в убийстве, самоуправстве, покушении на убийство и покушении на сотрудника правоохранительных органов. Накануне бизнесмен оказался дома после следственных действий и сделал заявление, в котором впервые открыто назвал депутата Госдумы от Ингушетии Бекхана Барахова и сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова причастными к захвату Wildberries.

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Комментарии
5
266138465
23 минуты
⚡️СМИ: учителя Владислава Бакальчука всегда верили, что "он ещё выстрелит".
282525311
20 минут
Зачем на проходной обычного по сути офиса - там нет никаких реальных ценностей - оказались в охране совсем не простые охранники? Значит ждали. И специально посадили бойцов именно с северного Кавказа - для остроты момента
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