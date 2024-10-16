Физик и ученик сошлись в схватке на уроке в Ленобласти

Следователи в среду, 16 октября, начали проверку обстоятельств конфликта педагога и ученика в школе города Сланцы в Ленобласти. Об этом сообщает 47news со ссылкой на следственный отдел СК РФ.

Источник: «Сланцы — не тапки» / «ВКонтакте»

Ведомство отреагировало на видео, которое появилось в соцсетях. На кадрах видно, как школьник с учителем конфликтуют и толкаются в классе. Учитель выгоняет подростка из кабинета. «Не трогай меня! Я и ухожу!» — отвечает криком несовершеннолетний.

Конфликт между учителем физики и школьником произошло в сланцевской школе № 2. Директор Зоя Крихун рассказала журналистам, что 14-летний ученик сидел на последней парте, отвлек сидящего впереди, а после замечания учителя ответил якобы жесточайшим матом.

«Педагог сказал: „Раз ты не подчиняешься, то выйди из кабинета“. И взял его портфель — мол, „я помогу“. Тогда он набросился на него», — описала произошедшее директор школы № 2.

У педагога большой опыт работы. Собеседница 47news добавила, что в нулевые годы он учил ее сына. О произошедшем во время урока учитель физики доложил руководству в тот же день. После появления ролика в соцсетях он обратился в конфликтную комиссию школы с требованием применения дисциплинарного взыскания к ученику.

Как выяснили 47news, школьник состоит на учете в ПНД. Он воспитывается в неполной многодетной семье, в которой пятеро детей. Младшему ребенку полтора года, а старшему — 16 лет. Их воспитывают мать и бабушка. По предварительной информации, у 14-летнего школьника есть проблемы со здоровьем.