Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+10°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+10°

пасмурно, без осадков

ощущается как +8

2 м/c,

зап.

 770мм 73%
Подробнее
3 Пробки
USD 97,26
EUR 106,08
Что пытаются сберечь как памятники
Успеют ли достроить склад WB
Промышленный Петербург
Яхт-клуб «Нева» закрылся
Битва за дома у фонтанов
ТОП-50 школ Петербурга
Скандал в "Правобережном"
Рейтинги "Фонтанки"
Происшествия Физик и ученик сошлись в схватке на уроке в Ленобласти

Физик и ученик сошлись в схватке на уроке в Ленобласти

2 540
8 комментариев

Следователи в среду, 16 октября, начали проверку обстоятельств конфликта педагога и ученика в школе города Сланцы в Ленобласти. Об этом сообщает 47news со ссылкой на следственный отдел СК РФ.

Ведомство отреагировало на видео, которое появилось в соцсетях. На кадрах видно, как школьник с учителем конфликтуют и толкаются в классе. Учитель выгоняет подростка из кабинета. «Не трогай меня! Я и ухожу!» — отвечает криком несовершеннолетний.

Конфликт между учителем физики и школьником произошло в сланцевской школе № 2. Директор Зоя Крихун рассказала журналистам, что 14-летний ученик сидел на последней парте, отвлек сидящего впереди, а после замечания учителя ответил якобы жесточайшим матом.

«Педагог сказал: „Раз ты не подчиняешься, то выйди из кабинета“. И взял его портфель — мол, „я помогу“. Тогда он набросился на него», — описала произошедшее директор школы № 2.

У педагога большой опыт работы. Собеседница 47news добавила, что в нулевые годы он учил ее сына. О произошедшем во время урока учитель физики доложил руководству в тот же день. После появления ролика в соцсетях он обратился в конфликтную комиссию школы с требованием применения дисциплинарного взыскания к ученику.

Как выяснили 47news, школьник состоит на учете в ПНД. Он воспитывается в неполной многодетной семье, в которой пятеро детей. Младшему ребенку полтора года, а старшему — 16 лет. Их воспитывают мать и бабушка. По предварительной информации, у 14-летнего школьника есть проблемы со здоровьем.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

ПО ТЕМЕ
Сланцы
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY12
Печаль
SAD5
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
8
Митя Антонов
59 минут
"На кадрах видно, как школьник с подростком конфликтуют и толкуются в классе". Можно попросить пояснить, о чём это?
282694747
1 час
И чего этот набор клеток учится в обычной школе?
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Объявлены условия торгов по продаже квот на вылов рыбы
16 октября, 16:45
Новости компаний
Семейные квартиры: счастливы дети, довольны родители
16 октября, 18:00
Новости компаний
Самый творческий процесс. Как застройщики выбирают цвет
16 октября, 17:30
ТОП 5
Новости компаний
Семейные квартиры: счастливы дети, довольны родители
16 октября, 18:00
Самый творческий процесс. Как застройщики выбирают цвет
16 октября, 17:30
Объявлены условия торгов по продаже квот на вылов рыбы
16 октября, 16:45
ПСБ начал выдавать петербуржцам карты «Серебряный возраст»
16 октября, 16:20
Сбер — второй крупнейший эквайер в мире
16 октября, 16:09
Эксперты GloraX Lab: бионические формы в архитектуре снижают уровень стресса
16 октября, 13:35
Жилой квартал Respect: первый корпус в процессе возведения, второй корпус выходит на старт
16 октября, 12:25
МегаФон подключил 18 регионов к домашнему интернету
15 октября, 18:50
Готовность «Образцового квартала 14» составляет 75%
15 октября, 18:00
Качество в цене: ГК «А101» нарастила продажи квартир в Ленобласти на фоне общего снижения спроса
15 октября, 17:40
GloraX запустил конструктор чистовой отделки
15 октября, 17:22
Осенние категории для получения повышенного бонуса по картам ЯСЧИТАЮ и ЕКП от БСПБ
15 октября, 16:40