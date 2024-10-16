«Документов, которые мы считаем легитимными, не предоставили». Представителей компании Бакальчука не пускают на склад Wildberries в Шушарах

Полицейские не пускают представителей компании Владислава Бакальчука «ВБ Девелопмент» на склад маркетплейса Wildberries в Шушарах под Петербургом. По словам гендиректора компании Дениса Кузнецова, никаких документов, обосновывающих действия правоохранителей, предоставлено не было, сообщает корреспондент «Фонтанки» с места событий 16 октября.

Источник: Милена Солдатенко / «Фонтанка.ру»

«Никаких документов, которые мы считаем легитимными, они не предоставили… Был якобы какой-то договор о расторжении с нами, хотя этот договор должен расторгаться по решению суда», – сказал журналистам Кузнецов.

Гендиректор «ВБ Девелопмент», который находится в конфликте с Wildberries, сказал, что решение полиции не пускать представителей компании на склад является несправедливым. Он заявил, что «ВБ Девелопмент» подаст жалобу в прокуратуру.

«У них есть какое-то определенное время, у полиции, для принятия решения? Десять дней, наверное. То есть мы посмотрим, что через 10 дней будет, соответственно посоветуемся с юристами и напишем жалобу», — сказал Кузнецов.

Напомним, что 16 октября представители компании Владислава Бакальчука пригласили журналистов на пресс-тур на склад маркетплейса под Петербургом. Однако соосновательница Wildberries Татьяна Ким (ранее — Бакальчук) заявила, что осмотр незаконен, поэтому рекомендует прессе не посещать мероприятие. Обе стороны вызвали полицию, так как сторона «ВБ Девелопмент» пыталась попасть в помещение. По словам Кузнецова, в Шушарах компании Wildberries принадлежит только земля, а само здание за забором — «ВБ Девелопмент», поскольку «оплату материалов и работ осуществляла» именно эта компания.

Склад WB в Шушарах восстановили после пожара, который произошел 13 января 2024 года. В августе этого года Татьяна Ким заявила, что работы на складе завершатся в октябре и «Шушары возродились, как птица Феникс».

Компания «ВБ Девелопмент» на 100% принадлежит Владиславу Бакальчуку, который находится в корпоративном конфликте с бывшей женой и соосновательницей маркетплейса Татьяной Ким. Позиции экс-супругов разошлись по вопросу объединения с рекламной группой Russ. 1 октября Татьяна заявила о завершении реструктуризации объединенной компании Wildberries и Russ. Владислав был против этого.

В результате конфликта между супругами 18 сентября в БЦ «Романов двор» случилась стрельба, в которой погибли охранники офиса компании Адам Алмазов и Исламбек Эльмурзаев. Также пострадали семь человек, включая сотрудников правоохранительных органов.