Полиция ищет курьера-велосипедиста, сбившего пятилетнего ребенка в Сестрорецке

Пятилетний ребенок попал с травмами в больницу после того, как его сбил курьер на велосипеде. Сейчас последнего разыскивает полиция. Подробности этой истории 16 октября сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Во вторник вечером сотрудники больницы передали полиции Курортного района, что к ним поступил пятилетний мальчик с ушибами и ссадинами. Во время госпитализации у ребенка было состояние средней тяжести. Мама мальчика рассказала, что в районе 18 часов у памятника на улице Воскова ее ребенка сбил курьер, ехавший на велосипеде. По всей видимости, он не захотел уточнять самочувствие юного пострадавшего и скрылся.