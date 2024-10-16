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Происшествия Полиция ищет курьера-велосипедиста, сбившего пятилетнего ребенка в Сестрорецке

Полиция ищет курьера-велосипедиста, сбившего пятилетнего ребенка в Сестрорецке

1 821
5 комментариев

Пятилетний ребенок попал с травмами в больницу после того, как его сбил курьер на велосипеде. Сейчас последнего разыскивает полиция. Подробности этой истории 16 октября сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Во вторник вечером сотрудники больницы передали полиции Курортного района, что к ним поступил пятилетний мальчик с ушибами и ссадинами. Во время госпитализации у ребенка было состояние средней тяжести. Мама мальчика рассказала, что в районе 18 часов у памятника на улице Воскова ее ребенка сбил курьер, ехавший на велосипеде. По всей видимости, он не захотел уточнять самочувствие юного пострадавшего и скрылся.

«Полицией приняты меры к установлению и задержанию велосипедиста. Проводится проверка», — уточнили в пресс-службе ведомства.

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Комментарии
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1 час
Ищи ветра ...в "дружественной" стране.
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