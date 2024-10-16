Погибших российских альпинистов сняли со склона Дхаулагири

Тела пятерых российских альпинистов, погибших в Непале, удалось эвакуировать со склона Дхаулагири. Об этом сообщает 16 октября ТАСС со ссылкой на российское посольство в стране.

«Как посольство сообщало ранее, в соответствии с планом утром 16 октября этого года проведена эвакуация пятерых погибших при восхождении на вершину горного массива Дхаулагири российских альпинистов», — сказали в посольстве.

Сейчас погибших везут в столицу Непала Катманду. Ранее спустить их мешала погода.