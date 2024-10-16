Погибших российских альпинистов сняли со склона Дхаулагири

Тела пятерых российских альпинистов, погибших в Непале, удалось эвакуировать со склона Дхаулагири. Об этом сообщает 16 октября ТАСС со ссылкой на российское посольство в стране.
«Как посольство сообщало ранее, в соответствии с планом утром 16 октября этого года проведена эвакуация пятерых погибших при восхождении на вершину горного массива Дхаулагири российских альпинистов», — сказали в посольстве.
Сейчас погибших везут в столицу Непала Катманду. Ранее спустить их мешала погода.
Шестеро российских альпинистов прибыли в Непал 31 августа. Экспедиция должна была продлиться 35 дней и закончиться 5 октября. 6 октября при восхождении на Дхаулагири (седьмой по высоте восьмитысячник мира) погибли Олег Круглов, Владимир Чистиков, Михаил Носенко и Дмитрий Шпилевой, а также директор Школы альпинизма Санкт-Петербурга и организатор экспедиции Александр Душейко. В Федерации альпинизма Ленинградской области «Фонтанке» рассказали, что спортсмены сорвались, когда спускались с горы и до лагеря оставалось всего несколько часов. Они были в связке. Шестой член экспедиционной группы — петербуржец Валерий Шамало — остался в живых. Его спасли плохое самочувствие и удача.