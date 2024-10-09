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Происшествия Вопрос не в финансах. Почему тела погибших в Непале альпинистов не могут эвакуировать

Вопрос не в финансах. Почему тела погибших в Непале альпинистов не могут эвакуировать

Пятеро российских альпинистов трагически погибли при спуске с Дхаулагири в Непале. Их тела нашли утром 8 октября на высоте более 7000 тысяч метров, и они все еще остаются на заснеженном непальском леднике. «Фонтанка» узнала, что мешает эвакуировать погибших.

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6 комментариев

Как рассказал Тихон фон Штакельберг, член Федерации альпинизма РФ и инструктор Школы альпинизма Санкт-Петербурга, которая организовывала восхождение, спустить тела с высоты мешает погода. По его словам, для эвакуации на вертолете необходима ясная погода, которой сейчас нет.

«Во второй половине дня погода портится, вертолеты стараются летать утром, так что сегодня уже снимать точно не будут. Сейчас все уперлось в погоду, а не в финансы», — рассказал фон Штакельберг.

Альпинист отметил, что для спуска тел с высоты в труднодоступных местах используют систему «Лонг лайн» — подвеску под вертолетом. И перед спасателями будет стоять далеко не простая задача.

Также фон Штакельберг добавил, что сбор средств для организации эвакуации не завершен.

Напомним, что при восхождении погибли Олег Круглов, Владимир Чистиков, Михаил Носенко и Дмитрий Шпилевой, а также директор Школы альпинизма Санкт-Петербурга и организатор экспедиции Александр Душейко. Когда погибших спортсменов нашли, они были в связке. Шестой член экспедиционной группы — петербуржец Валерий Шамало — остался в живых. Его спасли плохое самочувствие и удача. В Непал альпинисты прибыли 31 августа, по графику экспедиция должна была продлиться 35 дней и закончиться 5 октября.

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Комментарии
8
266686428
19 минут
Оставили бы там. Для альпиниста должно быть почетно
281855912
26 минут
Умный в гору не пойдёт.
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