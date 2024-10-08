«Мог сорваться один и утянуть всех по склону». Российские альпинисты погибли при восхождении на Дхаулагири

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Как сообщил «Фонтанке» член Федерации альпинизма Ленинградской области, который курировал экспедицию, спортсмены погибли, когда спускались с горы. До лагеря оставалось всего несколько часов.

«Произошло это на высоте 7 000 метров, когда альпинисты сходили с вершины. Срыв произошел в 23 часа 6 октября, и до последнего они выходили на связь. С ними была постоянная связь, постоянный контакт. До лагеря оставалось часа два максимум, это триста метров высоты», — рассказали в федерации.

По словам альпиниста, когда тела россиян нашли, они были в связке. Причиной их падения мог стать даже небольшой камень или лавина, которые могли сбить спортсменов.

Связка Узнать Группа альпинистов, связанных общей веревкой при помощи карабина или страховочной обвязки. Это делается для безопасного преодоления сложного рельефа гор.

«Они все находились вместе, пять человек. Было видно, что они были связаны веревкой. Падение могло произойти по любой причине», — рассказал альпинист.

«Фонтанка» поговорила с инструктором Школы альпинизма Санкт-Петербурга, которая занималась организацией восхождения, Тихоном фон Штакельбергом, чемпионом мира и многократным чемпионом России. Он также считает, что причиной гибели спортсменов могло стать такое ЧП, «утянувшее» с горы всю связку. Эту версию подтвердила и представитель альпинистского сообщества Анна Пиунова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Очевидно, они были в одной связке. Мог сорваться один из них и утянуть всех по склону. Либо всю связку сразу „подбила“ снежная доска, лавина», — рассказал Тихон.

Как объяснил альпинист, в случае с погибшими спортсменами, их профессионализма оказалось недостаточно, потому что при срыве «даже на простом склоне может быть очень сложно задержаться, когда вся связка увлекается вниз». По словам Тихона, при восхождении на Дхаулагири на спортсменов также оказывала влияние высота.

«На высоте человек гораздо слабее, ему гораздо тяжелей. Кто-то мог себя плохо чувствовать на этом восхождении. Однозначно замечательно себя никто не чувствовал на 8 000 метрах», — добавил фон Штакельберг.

Напомним, что при восхождении погиб петербуржец Александр Душейко, а также погибли Олег Круглов, Владимир Чистиков, Михаил Носенко и Дмитрий Шпилевой. Еще один член команды, петербуржец Валерий Шамало, в последний момент отказался от восхождения по причине плохого самочувствия и обморожения.

Ранее «Фонтанка» рассказывала, что альпинисты вели дневник экспедиции на Дхаулагири в социальных сетях, описывая каждый день восхождения. В Непал спортсмены прибыли 31 августа, по графику экспедиция должна была продлиться 35 дней и закончиться 5 октября.

«Ребята работают уже выше 8020 метров, держим кулачки. Наладили наконец интернет, хотя это не простая задача на 7420 метро», — написано в последнем отчете спортсменов 5 октября.