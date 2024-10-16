У Казанского собора запретят парковку из-за ковчегов с мощами

В центре Петербурга почти на неделю введут запрет парковки возле Казанского кафедрального собора. Это связано с мероприятиями, посвященными пребыванию в нем ковчегов с мощами преподобных Евфросинии Полоцкой и Евфросинии Московской.

С полуночи 17 октября и до 16 часов 22 октября будет запрещена остановка транспорта на Казанской улице от Невского проспекта до Казанской площади и на Казанской площади вдоль дома 2 от Казанской улицы до набережной канала Грибоедова. Об этом предупреждает комитет по транспорту Петербурга.

Ковчег с мощами преподобной Евфросинии Полоцкой будет находиться в Казанском соборе с 16 по 22 октября. Подход к святыне будет организован с Казанской улицы. Доступ будет открыт вечером 16 октября и все последующие дни вплоть до отбытия мощей в Екатеринбург днем 22 октября, сообщили в Санкт-Петербургской митрополии.