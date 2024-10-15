Путин включил Прилепина в состав Совета по культуре. Появились там и другие новые имена

Состав президентского Совета по культуре и искусству был обновлен 15 октября указом Владимира Путина. Соответствующий документ опубликован на портале официального опубликования правовых актов.

Решением главы государства в него были включены писатель Захар Прилепин, руководитель Первого канала Константин Эрнст, руководитель «Союзмультфильма» Юлиана Слащева и худрук и директор МХТ имени А. П. Чехова Константин Хабенский.

При этом секретарем совета остается помощник президента Владимир Мединский, а заместителем Путина во главе совета — руководитель «Мосфильма» Карен Шахназаров.

Совет при президенте Российской Федерации по культуре и искусству — консультативный орган, созданный для информирования главы государства о положении дел в сфере культуры и искусства. Образован в 1996 году.