В Кронштадте мигрант заплатил за удочерение несовершеннолетней и отправился получать ВНЖ

Мать-одиночка из Кронштадта за деньги согласилась принять в семью мигранта. Мужчина едва успел получить статус отца для несовершеннолетней, как отправился получать вид на жительство. Подробности фиктивного родства рассказали в пресс-службе прокуратуры Петербурга 15 октября.

Неладное заметило ведомство Кронштадтского района. В результате проверки было установлено, что 35-летняя местная жительница за 30 тыс. рублей согласилась установить отцовство уроженца одной из стран ближнего зарубежья в отношении своей дочери. Мужчину, с которым теперь ее связывало многое, она видела лишь однажды — в день регистрации отцовства в отделе ЗАГС.

Также выяснилось, что в Россию иностранец впервые въехал только через три года после рождения «дочери». После получения свидетельства он поехал не на встречу с новой семьей, а поспешил получить вид на жительство в РФ.

«Указанные действия повлекли нарушение законных прав и интересов ребенка, не имеющего возможности самостоятельно защитить свои права», — говорится в сообщении. В результате установления признаков фиктивности прокуратура обратилась в суд с иском о признании нового статуса недействительным. Также мужчине грозит аннулирование вида на жительство.