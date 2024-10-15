Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+6°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+6°

пасмурно, без существенных осадков

ощущается как +3

3 м/c,

с-з.

 758мм 92%
Подробнее
4 Пробки
USD 96,10
EUR 105,49
ТОП-100 школ Петербурга
СПбГУ набрал платников
Промышленный Петербург
Почему продукты дорожают
Запрет на работу мигрантов
История Марии Бутиной
Общество В Кронштадте мигрант заплатил за удочерение несовершеннолетней и отправился получать ВНЖ

В Кронштадте мигрант заплатил за удочерение несовершеннолетней и отправился получать ВНЖ

1 990
8 комментариев

Мать-одиночка из Кронштадта за деньги согласилась принять в семью мигранта. Мужчина едва успел получить статус отца для несовершеннолетней, как отправился получать вид на жительство. Подробности фиктивного родства рассказали в пресс-службе прокуратуры Петербурга 15 октября.

Неладное заметило ведомство Кронштадтского района. В результате проверки было установлено, что 35-летняя местная жительница за 30 тыс. рублей согласилась установить отцовство уроженца одной из стран ближнего зарубежья в отношении своей дочери. Мужчину, с которым теперь ее связывало многое, она видела лишь однажды — в день регистрации отцовства в отделе ЗАГС.

Также выяснилось, что в Россию иностранец впервые въехал только через три года после рождения «дочери». После получения свидетельства он поехал не на встречу с новой семьей, а поспешил получить вид на жительство в РФ.

«Указанные действия повлекли нарушение законных прав и интересов ребенка, не имеющего возможности самостоятельно защитить свои права», — говорится в сообщении. В результате установления признаков фиктивности прокуратура обратилась в суд с иском о признании нового статуса недействительным. Также мужчине грозит аннулирование вида на жительство.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

ПО ТЕМЕ
Мигрант Кронштадт
Лайк
LIKE4
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY9
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
8
282799367
1 час
Насколько усложнились бы такие махинации при наличии визового режима.
282525311
1 час
Ребенок бы только выиграл - 25 процентов с дохода нового папаши. Родная мать, судя по всему, вряд ли источник обеспеченой жизни
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Сотрудники петербургского девелопера сдали 65 литров крови для больниц
15 октября, 15:20
Новости компаний
В научном журнале вышла статья экспертов «Эталона» о цифровизации недвижимости
14 октября, 17:35
Новости компаний
Ипотека или рассрочка? Как лучше купить квартиру сейчас? Обсудим на вебинаре
14 октября, 17:20
ТОП 5
Новости компаний
Сотрудники петербургского девелопера сдали 65 литров крови для больниц
15 октября, 15:20
Plus Пулковский: первый этаж школы и отделка жилых помещений
15 октября, 14:45
Ladozhsky Avenir: ключевые этапы на завершающей стадии
14 октября, 18:00
В научном журнале вышла статья экспертов «Эталона» о цифровизации недвижимости
14 октября, 17:35
МегаФон разогнал интернет в Городском мониторинговом центре Санкт-ПетербургаCпециалистам, круглосуточно следящим за безопасностью города, стали доступны ещё более качественная связь и мобильный интернет с максимальной скоростью до 120 Мбит⁄с. Инженеры МегаФона модернизировали мобильную сеть в зоне Городского мониторингового центра (ГМЦ) в Московском районе города.
14 октября, 17:30
МегаФон разогнал интернет в Городском мониторинговом центре Санкт-Петербурга
14 октября, 17:30
Ипотека или рассрочка? Как лучше купить квартиру сейчас? Обсудим на вебинаре
14 октября, 17:20
Старт продаж: 4 корпус в квартале бизнес-класса «Дубровский»
14 октября, 14:45
Создаете своими руками интересные вещи и дарите их друзьям и знакомым, мечтая о реальных продажах?Специально для креаторов Петербурга проводится серия мастер-классов «Эффективное сотрудничество». По сути, это 2 мероприятия: практический мастер-класс по самопрезентации и закупочная сессия с участием реальных заказчиков — сувенирных магазинов.
14 октября, 13:29
Создаете своими руками интересные вещи и дарите их друзьям и знакомым, мечтая о реальных продажах?
14 октября, 12:00
Осень, Петербург, RelaxВыключи стресс, включи Relax FM. 1 октября на 94,5 FM в Санкт-Петербурге зазвучало радио, которое позволяет расслабиться и отвлечься от повседневных забот. Relax FM — уникальный формат «Газпром-Медиа Холдинга», чья популярность растет с каждым днём.
14 октября, 10:00
Татьяна Перемышлина: у нас дифференцированный подход в реализации региональных инвестиционных проектовСтарший вице-президент — управляющий Санкт-Петербургским филиалом ПСБ Татьяна Перемышлина, выступая на пленарном заседании XXII форума стратегов, подчеркнула необходимость усиления роли регионов в экономическом развитии страны и отметила важность дифференцированного подхода в реализации инвестиционной политики банка.
11 октября, 18:03