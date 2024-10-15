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Происшествия СК показал видео взрыва автомобиля в Москве. Один из пострадавших — в реанимации

СК показал видео взрыва автомобиля в Москве. Один из пострадавших — в реанимации

Следственный комитет рассматривает разные версии взрыва в автомобиле, произошедшего 15 октября в Москве. Но приоритетной считает предпринимательскую деятельность хозяина машины.

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В рамках расследования сотрудники ведомства отсматривают записи с камер видеонаблюдения, допрашивают свидетелей и проводят обыски, рассказали в пресс-службе ведомства. Запись произошедшего с одной из камер московский СК опубликовал в своем Telegram-канале.

ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет, что взрыв произошел с помощью безоболочного самодельного взрывного устройства. Его мощность составляла порядка 50 граммов в тротиловом эквиваленте.

Напомним, утром вторника на Профсоюзной улице в Москве взорвался автомобиль Tank. В результате пострадали три человека. По данным прокуратуры, среди них 6-летний ребенок. Как добавляют в СК Москвы, пострадавшим оказывается медицинская помощь. Один из них, мужчина, находится в реанимации. Когда врачи разрешат, с пострадавшими начнут проводить следственные действия.

По информации СМИ, хозяином взорвавшейся машины является бизнесмен Виктор Мишачев. Он владеет сетью баров и ресторанов. Подробнее о деятельности предпринимателя в Петербурге читайте в нашем материале.

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Комментарии
6
Леошид Турист
1 час
Я один ничего не увидел?
DEMOMON
1 час
Поразительное качество.
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